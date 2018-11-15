Косметика KKW X KYLIE: сестри Кім Кардашян і Кайлі Дженнер взяли участь в спільній фотосесії

Сестри знаменитого клану Кардашян – Кім та Кайлі – прийняли участь у спільному рекламному кампейні, присвяченому випуску нової лінійки косметики KKW X KYLIE.

38-річна Кім Кардашян і 21-річна Кайлі вже давно мають власні косметичні компанії, які щосезону випускають нові лінійки декоративних б'юті-засобів. Цього разу світські левиці запустили спільну колаборацію (співпрацю), де не лише поєднали улюблені відтінки блисків для губ і тіней, а знялись у спільній фотосесії.

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Для образів вони обрали звабливі боді тілесного кольорі, що чудово підкреслювали їхні форми тіла, а на інших фото також приміряли стильну спідню білизну молочного кольору. Для фото вони обрали насичений нюдовий макіяж та зачіску каре, яка ще більше підкреслила схожіть знаменитих сестер. Кім та Кайлі виглядали дуже ефектно і зібрали вже не один мільйон вподобань під фотографіями.