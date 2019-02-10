Космічна жінка: Бейонсе здивувала незвичною сукнею – фото

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американська поп-діва Бейонсе приголомшила стильним вбранням, яке вона одягнула на традиційний бранч свого чоловіка Jay-Z в Лос-Анджелесі. Музикант зазвичай щороку організовує зустріч в останню суботу перед премією "Греммі".

Нові знімки Бейонсе опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для виходу співачка зі своїм чоловіком підібрали схожий одяг пастельних відтінків.

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Так, поп-діва позувала в акварельному асиметричному платті від Balmain з об'ємним плечем. Її образ доповнили яскраві босоніжки на підборах з буквою "В".

Завершили look Бейонсе сонцезахисні окуляри і коштовні сережки з діамантами.

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Jay-Z і Бейонсе
Jay-Z і Бейонсе / Getty Images

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce


Бейонсе / Instagram / @beyonce

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Теги: LifeStyle Бейонсе Стиль і мода Музика
Джерело: 24 канал
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