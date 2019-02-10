Космічна жінка: Бейонсе здивувала незвичною сукнею – фото

21:01, 423

Американська поп-діва Бейонсе приголомшила стильним вбранням, яке вона одягнула на традиційний бранч свого чоловіка Jay-Z в Лос-Анджелесі. Музикант зазвичай щороку організовує зустріч в останню суботу перед премією "Греммі".