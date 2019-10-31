Костюми на Геловін-2019 для дітей: підбірка найкращих образів

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Костюми на Хелловін 2019 для дітей – кращі дитячі образи – фото
Костюми на Геловін для дітей / Фото з відкритих джерел

Святкувати Геловін в Україні стало настільки популярно, що до цієї таємничої ночі батьки хочуть залучити і своїх дітей. Звісно, образи малюків відрізняються від тих, які обирають дорослі, відтак костюми для найменших виглядають досить мило та цікаво.

Дитячі костюми на Геловін

Безсумнівно, одягнути геловінський костюм дітям буде лише в радість. У своєму маленькому віці дітлахи полюбляють перетворюватися на улюблених персонажів з мультфільмів. Батьки для малого чада можуть обрати або добру сторону персонажа або ж погану.

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Негативні персонажі Геловіна:

1. Мумія

2. Привид

3. Демон

4. Смерть

5. Злий дух

6. Чаклунка

7. Зомбі

8. Скелет

9. Відьма

10. Вампір

Позитивні персонажі Геловіна:

1. Клоун

2. Гном

3. Ельф

4. Русалка

5. Чарівниця

Ви можете залучити свою фантазію і виконати будь-яке бажання малюка, а можете обрати образ, який вам найбільше сподобається з нашого переліку.

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Костюм гігантського павука


Костюм скелета на Геловін


Мила фотосесія для малюка


Оригінальне фото з малюком у гарбузі


Костюм павука для маленьких дітей


Використовуйте для такого образу дерев'яну сокиру!


Образ русалоньки Аріель


Костюм скелета для дітей на Геловін 2019


Малюка можна й перетворити на дорослого дядька завдяки гриму


Костюм павука однозначно дуже пасує маленьким дітям


Маленька фея із зашитим носом – ідея образу на Геловін


Образ зомбі – влучний образ на святкування Геловіна


Маленький гарбузик


Найкращі геловінські фотосесії для дітей


Геловінський костюм для малятка


Костюм страшного геловінського ліхтаря


У геловінську ніч можна перетворитися на бекон


Макаронний костюм лише потішить найменших малюків

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Геловін
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