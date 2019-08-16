Костюмер серіалу "Гра престолів" написала книгу про створення вбрань для головних героїв
Незважаючи на те, що останній сезон "Гри престолів" завершився кілька місяців тому, серіал досі залишається одним із найпопулярніших та найбільш обговорюваних. Тому дизайнерка костюмів вирішила потішити прихильників проекту і взялася за написання книги, у якій написала про створення образів для головних героїв.
Відома британська дизайнерка костюмів Мішель Клептон, яка співпрацювала із телеканалом HBO і створювала костюми для улюблених героїв мільйонів глядачів, розповість про процес роботи. Про це повідомляє іноземне видання Vanity Fair.
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Художниця вбрань героїв "Гри престолів" неодноразова володарка нагород від BAFTA та Еммі, тому їй точно буде чим поділитися і про що розповісти фанатам серіалу.
Від практичних багатошарових тканин Вінтерфелла до нарядів Королівської гавані – костюми "Гри престолів" грають важливу роль в перенесенні глядача на землю Вестерос і за її межі. Ця неймовірна книга віддає належне майстерності, з якою створювався кожен наряд, за допомогою прекрасних детальних фотографій костюмів і залаштункових деталей,
– йдеться в описі книги.
Відома також презентація книги і дата випуску в продаж. Як зазначається у джерелі, друковане видання під назвою Game of Thrones: The Costumes вийде в США восени, 11 листопада.
Фото: Vanity Fair