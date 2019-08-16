Костюмер серіалу "Гра престолів" написала книгу про створення вбрань для головних героїв

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Книга про створення вбрань для "Гри престолів"
Книга про створення вбрань для "Гри престолів" / www.vanityfair.com

Незважаючи на те, що останній сезон "Гри престолів" завершився кілька місяців тому, серіал досі залишається одним із найпопулярніших та найбільш обговорюваних. Тому дизайнерка костюмів вирішила потішити прихильників проекту і взялася за написання книги, у якій написала про створення образів для головних героїв.

Відома британська дизайнерка костюмів Мішель Клептон, яка співпрацювала із телеканалом HBO і створювала костюми для улюблених героїв мільйонів глядачів, розповість про процес роботи. Про це повідомляє іноземне видання Vanity Fair.

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Художниця вбрань героїв "Гри престолів" неодноразова володарка нагород від BAFTA та Еммі, тому їй точно буде чим поділитися і про що розповісти фанатам серіалу.

Від практичних багатошарових тканин Вінтерфелла до нарядів Королівської гавані – костюми "Гри престолів" грають важливу роль в перенесенні глядача на землю Вестерос і за її межі. Ця неймовірна книга віддає належне майстерності, з якою створювався кожен наряд, за допомогою прекрасних детальних фотографій костюмів і залаштункових деталей,
– йдеться в описі книги.

Відома також презентація книги і дата випуску в продаж. Як зазначається у джерелі, друковане видання під назвою Game of Thrones: The Costumes вийде в США восени, 11 листопада.

Фото: Vanity Fair

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Гра престолів
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