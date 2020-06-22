Дружина Монатіка Ірина Демічева разом з зірковим чоловіком та синами відправилася в Одесу. Вона вже встигла поділитися фото з відпочинку та продемонструвати стильний літній образ з анімалістичним принтом.

Ірина підтримує творчість Монатіка як менеджер його проєкту, тому підтримує артиста не лише вдома, а й на роботі. Проте подружжя, яке виховує двох синів, знаходить час й для відпочинку з нащадками. Так, сім'я відправилася в Одесу, а дружина співака вже встигла показати кадри з відпустки на особистій сторінці в інстаграмі.

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Ірина Демічева опублікувала фото лише з розкішного готельного номеру, у якому зупинилася родина. До їхнього приїзду готувалися, адже в просторому холі на дзеркалі у повен зріст написали рядок з популярної пісні Монатіка "Сильно". Своєрідний комплімент дружина музиканта вирішила закарбувати не лише в пам'яті, а й на сторінках соцмереж.

Образ дружини Монатіка Ірини

Вона позувала у стильному легкому костюмі з тигровим принтом, який складався з шортів вільного крою та сорочки. Ірина залишила верх вбрання розстібнутим, одягнувши чорну майку. Образ завершило спортивне взуття та сумочка, яка гармоніювала з кольорами look.

Дружина Монатіка не приховувала свого задоволення від компліменту персоналу готелю й усміхалася на камеру. Схоже, зіркова родина планує провести на узбережжі моря кілька днів, адже в кадрі Ірина засвітила чималу валізу, тому невдовзі вона підкорюватиме мережу новими літніми образами.