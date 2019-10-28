Дотепні і оригінальні ідеї на Геловін, які може повторити кожен

До Геловіну 2019 залишилося зовсім трішки, свято відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Іноді важко придумати оригінальну і творчу ідею костюму на Геловін, а головне щоб це не дуже спорожнило ваш гаманець.

Портал Bored Panda пропонує підбірку привабливих та творчих костюмів, які можна повторити дома без особливих витрат.

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Костюм на Геловін у стилі мультику "Рататуй"

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Костюм Ван Гога на 31 жовтня



Костюм Дональда Трампа на Геловін



Кіт з котом – оригінальна ідея костюму на Геловін



Костюм на 31 жовтня принцеси Леї з роботом



Образ персонажа з мультику "Віднесені привидами"



І знову Трамп



Хлопець без обличчя – ідея костюму на 31 жовтня



Костюм на Геловін жінки і чоловіка



Дайнеріс і її дракончики – дотепна ідея костюму



Стів Джобс – дуже простий костюм на Геловін



Тілоохоронець – костюм на Геловін для мами і малюка



Ідея на 31 жовтня – надокучливий сусід



Солдатики



Смілива ідея на 31 жовтня – костюм тесту на вагітність



Костюм для найменших



Переносний туалет – костюм на Геловін для тих, хто має почуття гумору



Мардж Сімпсон з сестрами – образ на Геловін



Харлі Квін і Джокер – костюм на Геловін для пари



Герой з "Мисливців за привидами" теж може бути костюмом на Геловін



Моторошна парочка з фільму "Сяйво" – образ на Геловін



Містер краб у спідниці теж цікава ідея



Голова у холодильнику



Герої "Скубіду" – ідея на Геловін для компанії



І ще Трамп



Картман з "Південного парку". Костюм на Геловін 2019



Гегрід з чаклунами – костюм на Геловін 2019 для дітей



Белль з "Красуні та чудовиська" – ідея для романтиків



Ідея на Геловін для фанатів "Зоряних воєн"



Привид – костюм на Геловін 2019