Дотепні і оригінальні ідеї на Геловін, які може повторити кожен
До Геловіну 2019 залишилося зовсім трішки, свято відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Іноді важко придумати оригінальну і творчу ідею костюму на Геловін, а головне щоб це не дуже спорожнило ваш гаманець.
Портал Bored Panda пропонує підбірку привабливих та творчих костюмів, які можна повторити дома без особливих витрат.
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Костюм на Геловін у стилі мультику "Рататуй"
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Костюм Ван Гога на 31 жовтня
Костюм Дональда Трампа на Геловін
Кіт з котом – оригінальна ідея костюму на Геловін
Костюм на 31 жовтня принцеси Леї з роботом
Образ персонажа з мультику "Віднесені привидами"
І знову Трамп
Хлопець без обличчя – ідея костюму на 31 жовтня
Костюм на Геловін жінки і чоловіка
Дайнеріс і її дракончики – дотепна ідея костюму
Стів Джобс – дуже простий костюм на Геловін
Тілоохоронець – костюм на Геловін для мами і малюка
Ідея на 31 жовтня – надокучливий сусід
Солдатики
Смілива ідея на 31 жовтня – костюм тесту на вагітність
Костюм для найменших
Переносний туалет – костюм на Геловін для тих, хто має почуття гумору
Мардж Сімпсон з сестрами – образ на Геловін
Харлі Квін і Джокер – костюм на Геловін для пари
Герой з "Мисливців за привидами" теж може бути костюмом на Геловін
Моторошна парочка з фільму "Сяйво" – образ на Геловін
Містер краб у спідниці теж цікава ідея
Голова у холодильнику
Герої "Скубіду" – ідея на Геловін для компанії
І ще Трамп
Картман з "Південного парку". Костюм на Геловін 2019
Гегрід з чаклунами – костюм на Геловін 2019 для дітей
Белль з "Красуні та чудовиська" – ідея для романтиків
Ідея на Геловін для фанатів "Зоряних воєн"
Привид – костюм на Геловін 2019
Авокадо – костюм на Геловін 2019
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