Дотепні і оригінальні ідеї на Геловін, які може повторити кожен

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Костюм на Хелловін 2019: ідеї образу на Хелловін – фото
Костюм на Геловін 2019: ідеї образу на свято / LifeStyle 24

До Геловіну 2019 залишилося зовсім трішки, свято відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Іноді важко придумати оригінальну і творчу ідею костюму на Геловін, а головне щоб це не дуже спорожнило ваш гаманець.

Портал Bored Panda пропонує підбірку привабливих та творчих костюмів, які можна повторити дома без особливих витрат.

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Костюм на Геловін у стилі мультику "Рататуй"

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Костюм Ван Гога на 31 жовтня 

 

 
Костюм Дональда Трампа на Геловін


Кіт з котом – оригінальна ідея костюму на Геловін


Костюм на 31 жовтня принцеси Леї з роботом


Образ персонажа з мультику "Віднесені привидами"


І знову Трамп


Хлопець без обличчя – ідея костюму на 31 жовтня


Костюм на Геловін жінки і чоловіка


Дайнеріс і її дракончики – дотепна ідея костюму


Стів Джобс – дуже простий костюм на Геловін


Тілоохоронець – костюм на Геловін для мами і малюка


Ідея на 31 жовтня – надокучливий сусід


Солдатики


Смілива ідея на 31 жовтня – костюм тесту на вагітність


Костюм для найменших


Переносний туалет – костюм на Геловін для тих, хто має почуття гумору


Мардж Сімпсон з сестрами – образ на Геловін


Харлі Квін і Джокер – костюм на Геловін для пари


Герой з "Мисливців за привидами" теж може бути костюмом на Геловін


Моторошна парочка з фільму "Сяйво" – образ на Геловін


Містер краб у спідниці теж цікава ідея


Голова у холодильнику


Герої "Скубіду" – ідея на Геловін для компанії


І ще Трамп


Картман з "Південного парку". Костюм на Геловін 2019


Гегрід з чаклунами – костюм на Геловін 2019 для дітей


Белль з "Красуні та чудовиська" – ідея для романтиків


Ідея на Геловін для фанатів "Зоряних воєн"


Привид – костюм на Геловін 2019


Авокадо – костюм на Геловін 2019

blog_ava
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Геловін Традиції Курйозні новини
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