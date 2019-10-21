Жіночі костюми на Геловін-2019: оригінальні та моторошні образи

Незабаром розпочнеться найцікавіше свято осені – Геловін. Це свято для тих, хто потребує нових емоцій, цікавих вражень та спогадів на все життя. На страшному американському святі головним атрибутом повинен бути страхітливий костюм. Ми підібрали для вас найкращу підбірку образів, аби ваша вечірка для вас була особливою.

Кожного року в ніч з 31 жовтня на 1 листопада увесь світ перевтілюється в силу пітьми з настанням найжахливішого і найтаємничішого свята Геловіна. Традиція одягати костюми на свято темряви з'явилася задовго до Різдва. В давнину в Ірландії жили люди з племені кельтів, які поклонялися злим силам. І в один з днів у році вони проводжали літо і зустрічали зиму.

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У ніч на 1 листопада кельти одягалися в найжахливіші костюми, щоб відлякувати духів померлих людей, які, на їхню думку, жили у тваринах цілий рік з моменту смерті. Люди одягали на себе шкіру тварин, роблячи з них маски й одяг. У сучасності цей день отримав дещо інших барв. Тепер Геловін – це місце зустрічі людей, які веселяться цього дня та лякають перехожих у своїх страшних та подекуди смішних костюмах. А найкращі образи, які ви можете обрати для себе – дивіться у матеріалі.

Список найцікавіших жіночих костюмів на Геловін

1. Маска "Момо"

Восени 2018 року у мережі з'явилася моторошна гра "Момо", яка провокувала самогубство дітей зі слабкою психікою, на кшталт суїцидальної гри "Синій кит". "Момо" – це жіночка з виряченими очима, величезним ротом та курячими лапами.

За словами розробників, зображення "Момо" – це фотографія скульптури японського художника Мідорі Хаясі, що зображує птаха-матір. Вона з'явилась в музеї жахів у Японії ще в 2016 році і, вочевидь, не має нічого спільного з моторошною забавкою, яка стрімко розповзається світом. Втім виглядає "Момо" однаково жахливо.



Маска "Момо" – цікава ідея на Геловін

2. Мертва наречена

Костюм мертвої нареченої здобув велику популярність після виходу на екрани мільтфільму "Труп нареченої" американського кінорежисера Тіма Бертона. Образ мертвої нареченої – один з найколоритніших, який добре запам'ятається на святковій вечірці Геловіна. Створити подібний костюм можна своїми руками. Для цього потрібне весільне плаття і відповідний грим, який можна нанести самостійно або ж за допомогою фахівців.



Костюм на Геловін



Костюм на Геловін для дівчат

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3. Чеширський кіт

Чеширський кіт – це персонаж казки Льюїса Керролла "Аліса в Країні чудес". Це філософський кіт, який вміє розчинятися в повітрі, залишаючи після себе лише посмішку, завдяки якій він і став відомим на увесь світ.



Макіяж Чеширського кота

4. Горгона Медуза

У давньогрецькій міфології Горгона Медуза була чудовиськом з жіночим обличчям і зміями замість волосся. Погляд Горгони Медузи перетворював будь-яку живу істоту в камінь. Костюм Горгони Медузи може бути прекрасним варіантом для святкування Геловіна. Слід пам'ятати, що найважливіше в цьому костюмі – імітація зміїного волосся, якого можна досягнути, вплітаючи штучні змії у волосся. Подібні гумові змії продаються у спеціальних магазинах з масками.



Образ Медузи Горгони

5. Гарлі Квінн

В останні роки зростає попит на супергероїв, про них знімається багато фільмів і заради яких створюються унікальні костюми і антураж. Все це впливає на моду і культуру сучасності. Тепер неможливо уявити святкування Геловіна без костюма Гарлі Квінн з відомого фільму "Загін самогубців".

Образ чарівної лиходійки з добрим серцем і своєрідними манерами створює червоно-синій комплект з куртки-бомбера, шортів, високих кедів, чорних колготів в сіточку і футболки з принтом. Одяг складається з трьох головних кольорів – червоного, синього та білого. З таких кольорів складається і макіяж лиходійки.



Гарлі Квінн

6. Кровава лялька Барбі

Ідея ляльки Барбі цікава тим, що такий костюм підійде і маленькій дівчинці, і підлітку, і дорослій жінці. І для кожної з них він буде особливим.



Лялька Барбі – оригінальна ідея для дівчат на Геловін

7. Клоун Пеннівайз

На початку вересня на кіноекрани вийшла 2 частина фільму "Воно" з моторошним клоуном Пеннівайзом у головній ролі. Фільм розповідає про сімох дітей, яких тероризує невідома істота, що черпає силу зі страху, ненависті і розчарування. Тож образ такого страховиська точно підходить для святкування геловінської ночі.



Образ клоуна Пеннівайза для жінок



Макіяж клоуна Пеннівайза своїми руками

8. Зуби вампіра

Засліпіть своєю посмішкою всіх і покажіть недоброзичливцям гострі ікла! Вибравши образ кривавої вампірці, ви станете королевою Геловіна.



Костюм на Геловін для дорослих

9. Найтірі з фільму "Аватар"

Ідея костюму з фільму "Аватар" – просто незрівнянна! Щоб засліпити своїх друзів і рідних образом на Геловін – одягайте синій костюм і перетворюйтеся на чарівну Найтірі з фільму "Аватар".



Образ Найтірі з фільму "Аватар" на Геловін

10. Близнючки з фільму "Сяйво"

Станьте на Геловін однією з близнючок культового фільму жахів "Сяйво", знятого за мотивами книги однойменного роману Стівена Кінга. Фільм режисера та продюсера Кубрика був знятий у 1980 році. Минуло вже 39 років з того часу, як Ліза та Луіза Бернс налякали глядачів своїми страхітливими ролями у хоррор-фільмі.



Костюм на Геловін близнючок з фільму "Сяйво" для дівчат

11. Монахиня

У 2018 році на кіноекрани вийшов фільм "Прокляття монахині", який розповідав жахливу історію про монахиню з католицького монастиря у румунському містечку, яка перелякала всю околицю. Монахиня була проклята, тож тинялася увесь час по монатистирю після заходу сонця, чим лякала усіх навколо. Налякайте і ви очевидців у страхітливу ніч Геловіна.



Маска "Монахиня" перелякає навіть вас самих!

12. Королева-відьма "Малефісента"

Персонаж "Малефісента" вперше зацікавив поціновувачів особливих костюмів ще у 2014 році. Повелителька темряви володіє досить цікавим та оригінальним образом, який хоче повторити кожен, щоб виділитися на вечірці. Ще популярнішою стрічка видалася цього року, адже на кіноекрани виходить друга її частина. Найочікуваніша прем'єра фільму в Україні відбулася 17 жовтня.



Роги Малефісенти – популярний атрибут на вечірці Геловіну