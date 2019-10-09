Костюми, пам'ятна монета та співпраця брендів: як у Львові відбулась прем'єра "Захара Беркута"

Довгоочікувана прем’єра фільму "Захар Беркут" на основі історичної повісті Івана Франка відбулась у Львові 7 жовтня, де шанувальники мали змогу не лише поспілкуватись із творчою командою, а й подивитись на виставку костюмів з історичного екшену.

Редакція LifeStyle 24 також побувала на допрем’єрному показі події, де з перших уст дізналась про етапи створення кінострічки, враження самої творчої команди від зйомок фільму та головні меседжі фільму для української та світової аудиторій. Найяскравіші кадри з першої в Україні презентації фільму "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва дивіться в нашому матеріалі.

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Подія відбулась в музейно-культурному комплексі "Львіварня", оскільки ТМ "Львівське" стала одним із спонсорів презентації фільму. Перед показом фільму, який згодом відбувся у кінотеатрі "Спартак. Мультиплекс", гості заходу мали змогу оглянути головні костюми з кінострічки, автором яких стала художниця Антоніна Белінська.

Більше 60 унікальних фахівців зі всієї України: ковалі, ювеліри, швачки, вишивальники, чинбарі, майстри з обладунків та майстри з ручного лиття працювали над створенням більше ніж 600 костюмів. Вони відтворювали образи до найдрібніших деталей. У кожен образ вся команда вклала не лише надзвичайно багато зусиль, а й душу і любов, щоб глядач зміг зануритися у дивовижний світ героїв Захару Беркуту,

– розповіла Антоніна пресслужбі кінострічки.



Виставка костюмів із фільму "Захар Беркут" / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

Режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що чи ненайбільший вклад у фільм зробила саме художниця з костюмів, яка навіть під час зйомок швидко лагодила костюми акторам, що виконували складні трюки на знімальному майданчику. На запитання журналістів про мету створення фільму для світу та українців, Ахтем відповів, що "в одному з найкращих прикладів світової драматургії є цінності, які є близькими будь-кому та будь-де".

Було важливо розповісти всьому світові, в чому ми схожі – в прагненні свободи, у відстоюванні того, що ми кохаємо, в тому, що ми любимо, за що ми здатні віддати своє життя, а головне – за що ми здатні жити,

– пояснив мотив створення фільму Сеітаблаєв.

Режисер додав, що у кінокартині "Захар Беркут" є багато життя, любові, гумору, музики та краєвидів, і він сподівається, що глядачі зможуть відчути гордість за те, що вони живуть тут, в Україні.

Головний меседж – відстоювати те, що ми кохаємо. А з іншого боку, мені б не хотілося зводити, скажімо, змістовну частину нашого фільму до одного речення. Кожен з глядачів для себе обере якусь лінію,

– підсумував автор кінострічки.



Режисер фільму "Захар Беркут" Ахтем Сеітаблаєв / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

Сценарист фільму Ярослав Войцешек додав, що перед створенням сценарію він разом зі знімальною командою провів велику науково-дослідницьку роботу та побував у рідному селі Івана Франка – Нагуєвичах. Кіноактори Андрій Ісаєв, Олег Волощенко та Аліна Коваленко теж поділились своїми враженнями про зйомки фільму – про знімання в костюмах у спекотну погоду; про сцени, де доводилось грати емоціями, а не словами; про сприйняття ролі жінки в умовах воєн та повстань, а також про сльози, які доводилось "викликати" наймолодшому учаснику знімальної групи Михайлові Корженецькому.



Творча команда фільму "Захар Беркут" / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

На презентації фільму також було представлено унікальну колекційну монету, випущену до прем’єри фільму банком "Ощадбанк". На ній зображена одна зі сцен із фільму, його назва, виконана тим же шрифтом, що й всі матеріали з промокомпанії фільму, та дата прем’єри. Срібну монету можна придбати, попередньо заповнивши форму на сайті банку. А перший екземпляр отримав сам режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв під час презентації фільму.

Представниця компанії FILM.UA.GROUP Юлія Пилипенко зазначила, що колаборація кількох брендів для створення та просування фільму "Захар Беркут" є однією з наймасштабніших в Україні. За її словами, бокс-офіси українських кінотеатрів у 2018 році порівняно з 2017 зросли на 179 мільйонів гривень, що може свідчити про прихильність українського глядача до вітчизняного продукту.



До прем'єри фільму "Захар Беркут" було випущено колекційну срібну монету / Фото: M&M Photography, LifeStyle 24

Додамо, що українська прем'єра фільму "Захар Беркут" відбудеться 10 жовтня. Фільм було знято англійською мовою з українським дубляжем.