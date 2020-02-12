Ковток свіжого повітря: що про Alyona Alyona написало польське видання
Одна з найуспішніших реперок України, яка здобула прихильність мільйонів всього за рік Alyona Alyona тепер користується популярністю не тільки серед вітчизняних ЗМІ, а й за кордоном.
Виконавиця стала героїнею статті знаменитого польського видання Noizz. Матеріал про українку називається "З продавчині на базарі до голосу поколінь" і ефектно описує життя Alyona Alyona.
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Реперку називають ковтком свіжого повітря та феноменом. Польські журналісти пишуть, що їм шкода, що артистів такого рівня немає у їхній державі.
Дебютною роботою Alyona Alyona стала пісня "Рибки". На неї був знятий саморобний кліп, який виконавиця опублікувала на своєму ютуб-каналі восени 2018 року. Вона завоювала прихильність завдяки тому, що поборола власні комплекси, прийняла себе такою, якою є. Відео "Рибки" зібрало більш, ніж два мільйони переглядів.
Вона була вихователем у дитячому садку, народилася в українському селі та була сповнена комплексів. А сьогодні вона міжнародна зірка хіп-хопу та зразок для наслідування для багатьох дівчат і не тільки,
– йдеться у матеріалі.
Alyona Alyona – Рибки: дивитись відео онлайн
Alyona Alyona вже підкорила польську сцену, її порівнюють з найкращими світовими реперами. Польські журналісти кажуть, що через сексизм і гомофобію, які панують у їхньому суспільстві, Польща ще довго чекатиме на свою Alyona Alyona.
Alyona Alyona – Дикі танці: дивитись відео онлайн