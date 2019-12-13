Ковзанка та ярмарок на території заводу Roshen у Києві: ціни, графік, фото

Уперше в Києві відкрились зимовий ярмарок та ковзанка на території кондитерської фабрики Roshen – Roshen Winter Village. Офіційне відкриття відбулося 7 грудня. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

У Києві на території кондитерської фабрики розташована велика відкрита ковзанка, ялинка висотою майже 15 метрів та новорічний ярмарок із різноманітною столичною добіркою стріт-фуду.

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Адреса

Roshen відкритий щодня. Розташований Winter Village поруч із Київською кондитерською фабрикою Roshen за адресою: пр. Науки,1 (заїхати на паркінг можна з вул. М.Грінченка).

Графік:

Будні дні (з пн по пт) – з 12:00 до 22:00;

Вихідні та святкові дні – з 10:00 до 22:00;

Вхід на територію – безкоштовний;

Вхід на ковзанку – платний.

Ціни

Ковзанка від Roshen у Києві є найбільшою сезонною ковзанкою в Україні. ЇЇ площа становить понад 2 тисячі квадратних метрів.

Вхідний квиток на ковзанку в будні дні коштує 120 гривень, а у вихідні – 140 гривень. Важливо, дітям до 4 років включно – вхід безкоштовний, у супроводі дорослого. Дітям до 7 років (включно) – вхід лише у супроводі дорослого.

Зазначимо, що прокат ковзанів входить у вартість квитка. Але відвідувачі також можуть приходити зі своїми ковзанами. Для прокату закуплено нові ковзани європейського виробництва.

Тим, хто вперше вступив на лід, допоможуть професійні інструктори.



Ковзанка та ярмарок на території Roshen / Фото: the-village.com.ua, roshen.com

Для гостей ковзанки Roshen було збудовано окремий павільйон, де можна випити гарячі напої і перекусити, а завдяки великим вікнам – можна спостерігати за подіями на ковзанці. У павільйоні ви знайдете частування на будь-який смак. Скуштуєте чебуреки у "Справжніх чебуреках", зігрієтесь ароматними напоями у Buck Coffeе, а також спробуєте навіть справжні бельгійські вафлі в Waffle Bar. Крім того, у Roshen Winter Village є: Fish &Chips, Smoked Mexico, Pasta to Go, Глінтвейн Бар, BAILEYS Bar, Black Burger, Meat Market та "Реберня".

Ковзанка буде відкритою для відвідувачів до 8 березня, адже при її створенні використовувались технології, що дають змогу підтримувати роботу майданчика навіть за плюсової температури.