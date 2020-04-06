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Кожен день я втрачала тих, кого знала: Наомі Кемпбелл назвала моторошні наслідки коронавірусу

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Наомі Кемпбелл розповіла про втрати близьких від коронавірусу / Instagram / @naomi

Британська супермодель одна з перших серед зіркового бомонду відреагувала на спалах коронавірусу у світі. Якщо раніше Наомі Кемпбелл наголошувала на заходах безпеки в умовах пандемії, то нині вона зізналася, що смертельна недуга забирає життя близьких їй людей.

Модель зі світовим ім'ям активно веде особистий блог у соціальних мережах, публічно реагуючи на сумнозвісні новини по всьому світу. Наомі Кемпбелл не лише власним прикладом доводила необхідність дотримуватися карантинного режиму та захищати свій організм, а й зауважила, що коронавірус з дня у день забирає життя інфікованих пацієнтів. 

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На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала щемливий допис, яким ознаменувала завершення четвертого карантинного тижня. Наомі Кемпбелл наголосила, що наступні два тижні, впродовж яких прогнозують ще більший спалах COVID-19, видадуться значно важчими. Модель зізналася, що останні дні не обходилися без втрат тих, хто належить до кола її близьких. 

Минулого тижня кожен я втрачала тих, кого знала. А у мене навіть не було можливості оплакати їх або приїхати, щоб підтримати їхніх рідних,
– зворушила зізнанням Наомі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Незважаючи на понад мільйон інфікованих на COVID-19 супермодель закликає своїх прихильників зберігати спокій та радить відновлюватися від тривалих стресів. Наомі Кемпбелл наголошує, що віра у краще та позитивне мислення допоможуть суспільству здолати пандемію коронавірусу. 

Нагадаємо, що раніше у час пандемії модель подорожувала у спеціальному захисному костюмі, а в літаку обробила антисептиком усі поверхні. Крім того, вона позбулася брендового кейпу від Burberry, яким скористалася під час перельоту. В умовах самоізоляції вона присвячує час коханому, кулінарії, відпочинку та радіє простим речам. 


Заходи дезінфекції після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 каналу 

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Наомі Кемпбелл
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