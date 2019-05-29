Кожен сходить з розуму по-своєму, – Іво Бобул про колег, що йдуть в політику

Відомий український виконавець Іво Бобул не залишився осторонь сплеску політичної активності серед представників шоу-бізнесу та поділився власною думкою стосовно цього.

Відомо, що про бажання з'явитись на політичній арені виявили такі зірки, як Святослав Вакарчук, що вже представив свою команду в партії "Голос", Віктор Павлік, який балотуватиметься у парламент від партії "Стабільність", а також Оля Полякова, яка має намір створити суто жіночу партію.

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Відтак, 65-річний артист Іво Бобул дав власне бачення ситуації у виданні The Lime. Чоловік вважає, що такі рішення повинні бути усвідомленими.

Думають, що політики так легко? Ну ... нехай пробують. Нехай ідуть. Хоч в "партію голих жінок", хоч куди... Кожен божеволіє по-своєму,

– зазначив Бобул.

Щодо питання про можливі політичні амбіції самого Іво Бобула, співак категорично заперечив. На його думку, політика є дуже серйозною та брудною річчю, і займатись нею повинні люди, які в ній розуміються.



Іво Бобул на президентських виборах 21 квітня / Facebook / @Іво Бобул

При цьому, як підкреслив артист, подібні рішення повинні прийматися усвідомлено, адже "політика – не прохідний двір", тому він сподівається, що "рано чи пізно цей бардак в політиці все ж закінчиться".

Артист не завжди може бути політиком. Якщо є розуміння, що це його покликання, що він закінчив кар'єру, і він самодостатня людина – тоді, можливо . Не знаю, що вони думають з цього приводу. Кожен коваль свого ... не хочеться лаятися, але свого піз*єца, розумієте? Свого щастя,

– додав артист.

У підсумку Іво Бобул порадив Віктору Павліку, зокрема, завжди залишатися артистом: "Не підтримав би таку партію, хоча Віктор Павлік – це людина, яка на сцені завдяки мені. А хто його знайшов? Хто його зробив артистом? І я б порадив йому займатися сценою. Він все життя до цього йшов. Він хороший артист, хороший співак. А в політику він може і років через 10 піти".