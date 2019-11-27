Кожен заробляє як може, – репер Серьога зняв кліп з чоловіком, схожим на Монатіка

Популярний співак Полиграф ШарикOFF, більш відомий як Серьога, презентував новий кліп "Миллион просмотров за день", який вже встиг викликати чималий резонанс у мережі. Все тому, що в ролику знявся чоловік, який дуже нагадував Монатіка.

Відео з'явилось на ютуб-каналі репера та одразу ж викликало жваве обговорення. За сюжетом, Серьога виконує свій трек, коли поряд із ним стоїть чоловік, який нагадує Монатіка. Окрім цього, актор підтанцьовує в стилі відомого українського артиста.

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Окрім цього, у мережі з'явився інший ролик, в якому Серьога розігрує ситуацію зустрічі з колегою. Там репер начебто зустрічає Монатіка, який просто на вулиці Харкова продає квитки на власний концерт. У цей момент Полиграф ШарикOFF сидить в авто та вирішує показати майстер-клас колезі, закликаючи всіх прийти на шоу. Таку пародію двояко сприйняли прихильники, відтак Серьога пояснив суть відео.

"Я не розумію, чого всі так переполошилися? У деяких журналістів почуття гумору пропало чи що? Все це, на перший погляд, виглядає як тролінг Монатика. Але це тільки на перший погляд. Є такий гумористичний жанр, друзі мої, називається пародія. Кожен заробляє як може: я ось пісні співаю, так жартую з народом, хтось в КВН, хтось в comedy", – пояснив Серьога.

За словами Серьоги, те, що у відео знявся чоловік, подібний до Монатіка, нічого не означає. Окрім цього, Полиграф ШарикOFF додав, що після виходу ролика Монатік зателефонував йому з США, де наразі перебуває на гастролях. Тому репер вирішив у назві кліпу дописати NEMONATIK.

"Я для промо знімаю комічні ролики, такі короткі, і ось навіть кліп. Ну, зняв я в кліпі чоловіка з бородою і в капелюсі, який на Діму схожий здалеку, але він такий від народження, йому що руки на себе накласти і не жити тепер? Ну був би у мене знайомий, схожий на Джастіна Бібера або там, подруга, схожа на MARUV – я б їх запросив. Це бог зробив цю людину, а не я. Така ось божественна іронія", – заявив він.

Скандальний кліп Полиграфа ШарикOFF "Миллион просмотров за день": дивіться відео