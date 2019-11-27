Кожен заробляє як може, – репер Серьога зняв кліп з чоловіком, схожим на Монатіка

48 Читать новость на русском
Серьога зняв кліп з копією Монатіка / Скріншот з відео

Популярний співак Полиграф ШарикOFF, більш відомий як Серьога, презентував новий кліп "Миллион просмотров за день", який вже встиг викликати чималий резонанс у мережі. Все тому, що в ролику знявся чоловік, який дуже нагадував Монатіка.

Відео з'явилось на ютуб-каналі репера та одразу ж викликало жваве обговорення. За сюжетом, Серьога виконує свій трек, коли поряд із ним стоїть чоловік, який нагадує Монатіка. Окрім цього, актор підтанцьовує в стилі відомого українського артиста. 

Читайте також: Світлана Лобода знялася у новому кліпі Rammstein на пісню Frau & Mann: відео

Окрім цього, у мережі з'явився інший ролик, в якому Серьога розігрує ситуацію зустрічі з колегою. Там репер начебто зустрічає Монатіка, який просто на вулиці Харкова продає квитки на власний концерт. У цей момент Полиграф ШарикOFF сидить в авто та вирішує показати майстер-клас колезі, закликаючи всіх прийти на шоу. Таку пародію двояко сприйняли прихильники, відтак Серьога пояснив суть відео. 

"Я не розумію, чого всі так переполошилися? У деяких журналістів почуття гумору пропало чи що? Все це, на перший погляд, виглядає як тролінг Монатика. Але це тільки на перший погляд. Є такий гумористичний жанр, друзі мої, називається пародія. Кожен заробляє як може: я ось пісні співаю, так жартую з народом, хтось в КВН, хтось в comedy", – пояснив Серьога.

За словами Серьоги, те, що у відео знявся чоловік, подібний до Монатіка, нічого не означає.  Окрім цього, Полиграф ШарикOFF додав, що після виходу ролика Монатік зателефонував йому з США, де наразі перебуває на гастролях. Тому репер вирішив у назві кліпу дописати NEMONATIK.

"Я для промо знімаю комічні ролики, такі короткі, і ось навіть кліп. Ну, зняв я в кліпі чоловіка з бородою і в капелюсі, який на Діму схожий здалеку, але він такий від народження, йому що руки на себе накласти і не жити тепер? Ну був би у мене знайомий, схожий на Джастіна Бібера або там, подруга, схожа на MARUV – я б їх запросив. Це бог зробив цю людину, а не я. Така ось божественна іронія", – заявив він. 

Скандальний кліп Полиграфа ШарикOFF "Миллион просмотров за день": дивіться відео  

 

Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
38159
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік Скандал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 11:15 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 8980
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
26 листопада 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 6378
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
26 листопада 17:51 У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
Уляна Журба 316
10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
26 листопада 15:01 10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
Марта Вересюк 973
11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
26 листопада 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
Юлія Девда 13287
Новини
Більше новин
Залиште відгук