Кожна нота в цій пісні для нього, – Настя Каменських присвятила трек своєму коханому

Співачка Настя Каменських (NK) вразила прихильників романтичним сюрпризом для свого коханого. Під час "Вечору прем'єр з Катериною Осадчою" артистка презентувала новий трек "Обіцяю", який присвятила загадковому бойфренду.

Виступ відбувся 10 квітня. Під час шоу Настя Каменських презентувала другу україномовну пісню у своїй творчості – композицію "Обіцяю". Ліричний трек вона вперше показала прихильникам та вкотре привернула увагу до свого особистого життя.

Читайте також: Настя Каменських презентувала кліп з номінантом Греммі De La Ghetto: гаряче відео

У пісні "Обіцяю" Настя Каменських співає про кохання, а кожне її слово, як переконує зірка, звернене до бойфренда. І хоч артистка ще не хоче знайомити чоловіка з публікою, саме для нього вона присвятила свій виступ на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою".

У кожну пісню я вкладаю справжні емоції і почуття. На таке щире виконання мене надихає те, що я відчуваю всередині. Адже не можна чесно співати про те, що тобі не знайоме. Я кохаю по-справжньому і кожне слово, кожна нота в цій пісні – для нього. Саме тому вона вийшла такою душевною,

– розповіла Настя Каменських.



Настя Каменських / прес-служба

За словами представників співачки, офіційна прем'єра пісні відбудеться вкінці квітня 2019 року. У композиції Настя Каменських змішала музичні стилі, поєднавши танцювальний такт з романтичними звуками фортепіано. Наразі прихильники опублікували лиш фрагменти пісні "Обіцяю", яка вже отримала чималу популярність.