Краса природи та урбанізм: фотограф показав контрастний колорит Гонконгу

Бельгійський фотограф Джил Сьюертвагехер показав неймовірну красу Гонконгу. Чоловік під час мандрівки Китаєм вирішив зробити серію знімків, яка відтворює колорит та особливість мегаполіса.

Митці часто запевняють, що тільки жителі тієї чи іншої країни здатні зафіксувати особливі місця, які покажуть всю красу населеного пункту. Однак Джил Сьюертвагехер руйнує ці стереотипи, створивши дивовижну серію фотографій Гонконгу.

Дивіться також: Барселона, яку не бачать туристи: несподіваний погляд на столицю Каталонії

Чим особливий мегаполіс? Фотограф, який спеціалізується на авіаційній зйомці, зумів спіймати унікальні кадри, що поєднали красу природи та густоту населення Китаю. Окрім цього, автор світлин продемонстрував контрасти яскравого міста з великими рекламними біл-бордами та затишок в чорно-білих тонах.

Ніколи не бачив так багато контрастів в одному місті. Стара і нова архітектура, природа і місто, день і ніч,

– прокоментував свої роботи Джил Сьюертвагехер.



Колоритний Гонконг / Фото: instagram.com/gielsweertvaegher