Краще не їхати туди взагалі, – Кириленко різко висловився про участь України у Євробаченні

Артисти, які гастролюють у Росії і збираються робити це надалі, не повинні представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення.

Такої думки дотримується віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

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Якщо на Євробачення від України поїдуть ті, хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі, то краще взагалі туди не їхати нікому. Не треба буде витрачати час на пояснення, що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація,

– написав політик у своєму Twitter.

Якщо на"Євробачення"від України поїдуть ті,хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі,то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення,що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі,а агресія,анексія і окупація! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 лютого 2019 р.

Зазначимо, що декілька учасників Нацвідбору до Євробачення-2019 зізналися у тому, що нещодавно гастролювали у Росії. Так, вокалістка гурту YUKO взагалі пояснила свої дії тим, що "виступала вдома", бо є громадянкою Росії.