Краще не їхати туди взагалі, – Кириленко різко висловився про участь України у Євробаченні
Артисти, які гастролюють у Росії і збираються робити це надалі, не повинні представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення.
Такої думки дотримується віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.
Читайте також: "Йому наплювати на Росію": Лазарєва гостро розкритикували за підтримку України
Якщо на Євробачення від України поїдуть ті, хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі, то краще взагалі туди не їхати нікому. Не треба буде витрачати час на пояснення, що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі, а агресія, анексія і окупація,
– написав політик у своєму Twitter.
Зазначимо, що декілька учасників Нацвідбору до Євробачення-2019 зізналися у тому, що нещодавно гастролювали у Росії. Так, вокалістка гурту YUKO взагалі пояснила свої дії тим, що "виступала вдома", бо є громадянкою Росії.