"Краще оголені, ніж в хутрі": Христина Соловій знялася топлес – фото

Українська співачка Христина Соловій взяла участь у флешмобі #знімайхутро, який полягає у відмові від натурального хутра і цим закликає підтримувати права тварин.

Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Христина позує топлес, прикриваючи груди лише руками. У підписі вона розповіла, що долучається до флешмобу #знімайхутро і підтримую боротьбу громадської організації UAnimalsза відмову від натурального хутра.

Краще оголені, ніж в хутрі... В XXI столітті хутро перетворюється на криваве жлобство, а шуба стає найгіршим подарунком. Долучайтеся!

– заявила Соловій.



Христина Соловій / Instagram / @soloviyka