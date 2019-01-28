"Краще оголені, ніж в хутрі": Христина Соловій знялася топлес – фото
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Українська співачка Христина Соловій взяла участь у флешмобі #знімайхутро, який полягає у відмові від натурального хутра і цим закликає підтримувати права тварин.
Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку Христина позує топлес, прикриваючи груди лише руками. У підписі вона розповіла, що долучається до флешмобу #знімайхутро і підтримую боротьбу громадської організації UAnimalsза відмову від натурального хутра.
Краще оголені, ніж в хутрі... В XXI столітті хутро перетворюється на криваве жлобство, а шуба стає найгіршим подарунком. Долучайтеся!
– заявила Соловій.
Христина Соловій / Instagram / @soloviyka
Джерело: 24 канал
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