Нерідко можна стати очевидцем суперечки: "Що краще: кіно чи книга?". Відкриємо вам секрет: існує чарівне поєднання обох видів мистецтва – екранізація, яка стає такою ж захоплюючою, як книга. Такі стрічки дозволяють читачам та глядачам знову отримати насолоду від літературних творів, а ще і заохотити тих, хто спершу подивився фільм, опісля прочитати оригінал.

24 канал підібрав для вас екранізації всіх часів, які вам точно захочеться ще не один раз подивитися. А якщо ви прочитаєте оригінальну книгу і порівняєте з фільмом, то у вас не виникне запитань, що з них краще.

Цікаво! Найкращі українські екранізації книг, за які не соромно

"Друге життя Уве" (A Man Called Ove)

Рік виходу: 2015

На основі: "Чоловік на ім'я Уве", Фредерік Бакман

Режисер: Ханнес Холм

Головні актори: Рольф Лассгорд, Бахар Парс,Філіп Берг, Іда Енгволь, Тобіас Альмборг

Понад п'ять мільйонів людей прочитали "Чоловік на ім'я Уве”, а ще незліченна кількість поціновувачів подивилися фільм. Що ж такого у задумці шведського письменника Фредеріка Бакмана? А справа в тому, що Уве – це старий буркотливий цинік, людина непохитних принципів, суворих звичок та вибухового характеру. Він дивиться на людей так, ніби вони тільки й роблять те, що намагаються зіпсувати йому життя. Оточуючі називають його "гірким сусідом з пекла". Однак ця непривітна зовнішність ховає щирий смуток і нерозказані історії. Одного листопадового ранку в Уве з'являються нові сусіди – жвава й говірка сімейка, яка змінить його життя назавжди.

Друге життя Уве: дивіться трейлер фільму онлайн

"Щоденник пам'яті" (The Notebook)

Рік виходу: 2004

На основі: "Щоденник пам’яті", Ніколас Спаркс

Режисер: Нік Касаветіс

Головні актори: Рейчел МакАдамс, Раян Гослінг, Джеймс Гарнер, Джина Роулендс

Роману знадобився лише тиждень продажу, щоб стати бестселером. З таким же успіхом в прокат вийшов фільм про зворушливу історію кохання, де літній чоловік читав історії зі старого щоденника жінці в будинку пристарілих. Сторінки записної книжки оповідають відносини юнака й дівчини з різних соціальних шарів. Ной та Еллі провели разом незабутнє літо, доки їх не розлучили спершу батьки, а потім Друга світова війна. Після війни все змінилося: Еллі заручилася із бізнесменом, а Ной жив наодинці у власноруч відреставрованому будинку. Здається, що їхні життєві стежки вже ніколи не перетнуться… Але теплі спогади один про одного і сильне почуття любові досі пов'язують колись щасливу пару, яка зрозуміє це при зустрічі.

Щоденник пам'яті: дивіться трейлер фільму онлайн

"Де ти поділась, Бернадетт?" (Whered You Go, Bernadette)

Рік виходу: 2019

На основі: "Де ти поділась, Бернадетт", Марія Семпл

Режисер: Річард Лінклейтер

Головні актори: Кейт Бланшет, Біллі Крудап, Емма Нельсон, Крістен Віґ, Джуді Ґрір

Право вибирати свій шлях в житті – мабуть, найкраще, чого може досягти людина. Певні життєві обставини руйнують творчу особистість, проте правильний самоаналіз, підтримка близьких допомагає йти далі. Саме така історія лежить в основі цієї стрічки. Бернадетт Фокс мала стати одним із найкращих архітекторів Америки. Роки йшли, і пріоритети жінки змінилися – більше своєї уваги вона приділяє родині. У неї є все, що потрібно для комфортного життя, але жінку однаково не можна назвати щасливою, бо вона не може знайти себе. З цією метою Бернадетт втікає з дому, щоб відправитися на проект в Антарктиду. Вона знає, що готувалася до цієї пригоди все життя, щоб перезапустити його в потрібний момент.

Де ти поділась, Бернадетт?: дивитись трейлер фільму онлайн

"Гордість і упередження" (Pride And Prejudice)

Рік виходу: 2005

На основі: "Гордість і упередження", Джейн Остін

Режисер: Джо Райт

Головні актори: Кіра Найтлі, Меттью Макфедьєн, Бренда Блетін, Дональд Сазерленд

Цю книгу називають "прадідусем" усіх жіночих романів, коли-небудь написаних. Що ж в ній такого особливого? Екранізація як і книга показує, що закохані серця часом легко долають соціальні бар'єри, але не завжди можуть обійти стіни власної гордині, звичайних непорозумінь, а інколи й упередженості. Історія занурює у 18 століття, де сім’я Беннет, маючи п’ятьох доньок, усвідомлює, що дівчата подорослішали, і їм вже час виходити заміж. Одна з сестер – Елізабет, знайомиться зі статним і зарозумілим містером Дарсі. На перший погляд це мало б бути просто дружнє спілкування, але замість цього між ними відбувається серйозне протистояння, яке приведе або до любові, або до ненависті.

Гордість і упередження: дивитись трейлер фільму онлайн

"1+1 / Недоторканні" (1+1 / Intouchables)

Рік виходу: 2011

На основі: "Ти змінив моє життя", Абдель Селлу

Режисер: Олів'є Накаш, Ерік Толедано

Головні актори: Омар Сі, Франсуа Клюзе

В сучасному світі важко знайти справжнього щирого друга. Реальна історія, яка лягла в основу екранізації, саме про дружбу між людьми різного соціального статусу, яка впала головним героям, як сніг на голову. Дріс – здоровенний хлопець, який усе життя порушував закон. Філіпп – багатій з витонченим смаком, що чудово розуміється в мистецтві, але паралізований і самотній. Він має все, окрім друга. Несподівано для самого себе Дріс влаштовується на роботу – доглядати за безпомічним Філіппом. Навряд чи їхні шляхи перетнулися б, якби не шанс, що отримав кожен з них. Часом важко почати все з нуля, але не тоді, коли поруч є той, хто може і хоче змінити твоє життя…

1+1 / Недоторканні: дивитись трейлер фільму онлайн

"До зустрічі з тобою" (Me Before You)

Рік виходу: 2016

На основі: "До зустрічі з тобою", Джоджо Мойес

Режисер: Теа Шеррок

Головні актори: Сем Клафлін, Емілія Кларк, Ванесса Кірбі, Ейлін Данвуді

На перший погляд, що книга, що фільм розповідають тільки про одне – непросте кохання. Але якщо зануритися глибше, то попри всю мелодраматичність, саме кохання не є головною ідеєю фільму, адже стрічка має куди більшу філософську ідею. Це історія про дівчину Луїзу Кларк, яка втрачає роботу в кафе і несподівано влаштовується доглядальницею за успішним молодим бізнесменом Віллом, який нещодавно потрапив в автокатастрофу і до кінця своїх днів прикутий до інвалідного візка. Вілл Трейнор не може прийняти своє нове життя і перебуває у глибокій депресії, допомогти вибратися з якої і змінити його життя намагається Лу…

До зустрічі з тобою: дивитись трейлер фільму онлайн

"Їсти, молитися, кохати" (Eat Pray Love)

Рік виходу: 2010

На основі: "Їсти, молитися, кохати", Елізабет Гілберт

Режисер: Раян Мерфі

Головні актори: Джулія Робертс, Біллі Крудап, Джеймс Франко, Хав'єр Бардем, Віола Девіс

Знаменита книга для жінок, які шукають власне "Я", перетворилася у не менш популярний фільм. У Ліз Гілберт було все, про що мріє сучасна жінка — чоловік, будинок, успішна кар'єра — але вона розуміє, що заплуталася. Щоб дізнатися, чого вона хоче від життя, Ліз розлучається з чоловіком і, ризикуючи всім, починає подорожувати світом. Під час мандрівок вона отримує неймовірне задоволення від їжі, перебуваючи в Італії, сили від молитов в Індії, і, нарешті, справжнє кохання на Балі… Та чи вдасться Ліз знайти відповіді на головні життєві питання?

Їсти, молитися, кохати: дивитись трейлер фільму онлайн

"Книжкова злодійка" (The Book Thief)

Рік виходу: 2013

На основі: "Крадійка книжок", Маркус Зусак

Режисер: Браян Персиваль

Головні актори: Софі Неліс, Джеффрі Раш, Емілі Вотсон

В деякі періоди життя нам важко розібратися в собі, в тому, що нас оточує. Кожен має свій ключ для розгадки. Ключем для головної героїні – Лізель, стають книги. Події фільму розгортаються в нацистській Німеччині перед початком Другої світової війни. Лізель втратила свою родину і переїхала жити в Мюнхен до прийомних батьків. Там вона навчилася читати, і книги стають її пристрастю. Нацисти почали палити літературу, і тоді Лізель наважується красти ці книжки. Усе, що вона дізнається з них, допомагає їй зрозуміти події, які відбуваються навколо – нацизм, переслідування євреїв, війна, приниження, голод. Усе це згодом складеться у її власну історію, історію її життя...

Книжкова злодійка: дивитись трейлер фільму онлайн

Автор: Марта Касіянчук