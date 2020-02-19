10 фільмів про війну, які варто переглянути

У цьому матеріалі редакція LifeStyle 24 зібрала для вас нові фільми про війну, які вийшли в українських кінотеатрах цього чи кілька років тому. Ми впевнені, ви знайдете те, що шукали. Гарного перегляду!

Фільми про війну є одними з найбільш захопливих стрічок, адже поєднання документальних фактів, реальних історій та технічних можливостей сучасних студій дозволяють ідеально відобразити картинку колишніх часів. А історія не може не захоплювати.

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Завдяки нашій добірці фільмів про війну ви зможете зануритися в події та історії, які розповідають про неймовірну сміливість, силу в боротьбі та жагу до перемоги.

Додамо, що перелік нижче доданих фільмів про війну охоплює прем'єри різних жанрових напрямків з різних країн.

Найкращі фільми про війну

"1917" (2019)

Жанр: драма, військовий, історія

Режисер: Сем Мендес

Рейтинг IMDb: 8,5

Сюжет: У розпалі Першої світової війни двоє британських солдатів Шофілд та Блейк отримують складне завдання. Хлопці розуміють, що виконати його успішно практично неможливо. Проте солдати також усвідомлюють той факт, що саме від них залежить життя сотень їхніх побратимів. Адже їм доручили попередити вояків, що ворог підготував смертельну пастку.

1917: трейлер українською дивитися онлайн

"Мідвей" (Midway) (2019)

Жанр: бойовик, драма, військовий, історія

Режисер: Роланд Еммеріх

Рейтинг IMDb: 6,7

Сюжет: Події розгортаються у червні 1942 року. Битву того літа вважають однією з наймасштабніших і стратегічно важливих морських боїв на Тихому океані під час Другої світової війни. Протягом шести місяців японці, які атакували американців, утримували перевагу. Однак згодом головнокомандувачем Тихоокеанського флоту стає адмірал Честер Німіц. І вже під його командуванням вояки вистоюють битву за Мідвей і отримують довгоочікувану перемогу.

Мідвей: трейлер українською дивитися онлайн

"Наслідки" (The Aftermath) (2019)

Жанр: драма, мелодрама, військовий

Режисер: Джеймс Кент

Рейтинг IMDb: 6,3

Сюжет: Друга світова війна завершилася. Події розгортаються у Німеччині. В центрі сюжету Рейчел Морган, яка приїжджає в Гамбург до свого чоловіка, британського полковника, Льюїса Моргана. Він займається відновленням зруйнованого міста. Сім'я заселяється в розкішний маєток, який було конфіскувано для потреб Британії. В будинку досі живуть колишні господарі, німецький архітектор і його проблемна донька. Рейчел вимагає, аби її чоловік виселив мешканців з дому, однак полковник дозволяє їм залишитися. Льюїс навіть не здогадується, що цим самим робить чи не найбільшу помилку у своєму житті.

Наслідки: трейлер дивитися онлайн

"12 мужніх" або "Кавалерія" (12 Strong) (2018)

Жанр: бойовик, драма, військовий, історія

Режисер: Ніколай Ф'юлсі

Рейтинг IMDb: 6,5

Сюжет: Мітч Нельсон – відважний капітан американського спецзагону. Якось у 2001 році він вирішив перевестися в штаб і покинути підрозділ. Однак після трагедії, що трапилася 11 вересня, Мітч вирішує повернутися до команди та разом з 11 іншими бійцями відправляється в Афганістан. Нельсон і його колеги їдуть з метою почати антитерористичну операцію. На їхньому шляху буде чимало перешкод, крізь які сміливці будуть змушені пройти.

Що сталося 11 вересня 2001 року?Вранці 11 вересня 2001 року стався терористичний акт, який також відомий як 9/11.



19 терористів-смертників захопили чотири пасажирські авіалайнери. Вони спрямували літаки у північну та південну вежі нью-йоркського комплексу Всесвітнього торгового центру, які відомі також як "Близнюки". Всередині будівель спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки загинуло 2 996 осіб, а понад 6 000 осіб отримали поранення. Теракт, скоєний ісламістською організацією "Аль-Каїда", став найбільшим в історії за кількістю жертв.

12 мужніх або Кавалерія: трейлер українською дивитися онлайн

"Дюнкерк" (Dunkirk) (2017)

Жанр: військовий, драма, історія

Режисер: Крістофер Нолан

Рейтинг IMDb: 7,9

Сюжет: У розпалі Друга світова війна на півночі Франції. Між німецькою армією і частинами британських, французьких і бельгійських військ закінчилася Дюнкерська битва. Тисячі солдатів були заблоковані між морем та наступаючими німцями. Британський флот отримує наказ евакуювати війська, а уряд благає власників кораблів допомогти їм визволити вояків. Вони розраховували врятували хоча б 45 тисяч солдатів, а вдалося зберегти життя майже 340 тисяч військових.

Цікаво! Зйомки фільму "Дюнкерк" проходили на тому ж місці, звідки в 1940 році велася евакуація військ. Також при постановці масових сцен Крістофер Нолан, який виступив режисером, сценаристом і співпродюсером стрічки, вирішив відмовитися від комп'ютерної графіки. Саме тому частина техніки, яка з'явиться на екрані, зроблена реквізиторами з картону.

Дюнкерк: трейлер українською дивитися онлайн

"Дружина доглядача зоопарку" (The Zookeeper's Wife) (2017)

Жанр: драма, військовий, історичний

Режисер: Нікі Каро

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: Події розгортаються на початку Другої світової війни у Польщі. Від бомбування сильно постраждав Варшавський зоопарк, доглядачами якого є сім'я Забінських – Ян та Антоніна. Частина тварин загинула, частина розбіглася, а деякі види навіть забрали німці. Багато приміщень зоопарку звільнилося, тому молода сім'я вирішує використати їх з користю. Ян і його дружина вирішують використовувати вивільнені приміщення зоопарку, щоб заховати там євреїв, які потайки перебираються до них з Варшавського гетто. Однак німці починають підозрювати, що Забінські щось від них приховують.

Дружина доглядача зоопарку: трейлер українською дивитися онлайн

"З міркувань совісті" (Hacksaw Ridge) (2016)

Жанр: військовий, драма

Режисер: Мел Гібсон

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет: Події розгортаються у розпалі Другої світової війни. В центрі сюжету постає американський рядовий Дезмонд Том Дос. Він – герой Другої світової війни, який удостоївся отримати Медаль Пошани і прославився своїми релігійними переконаннями (чоловік був адвентистом сьомого дня). Герой відмовився носити зброю і вбивати ворогів, через що був призначений у медкорпус. Ставши медиком, Том Дос евакуйовував вояків з лінії вогню, під час чого сам отримав поранення осколком гранати. Втім, попри те, за всю битву герою вдалося врятувати 75 осіб. Навіть після отримання серйозних травм, головний герой знову йшов під кулі. Його сміливість і віра в свою справу викликали захоплення у командирів і солдатів, хоча спочатку Тома критикували за відмову взяти до рук зброю.

З міркувань совісті: трейлер дивитися онлайн

"Американський снайпер" (American Sniper) (2014)

Жанр: бойовик, біографія, драма

Режисер: Клінт Іствуд

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: синопсис стрічки засновано на мемуарах морського піхотинця Кріса Кайла. Народжений у Техасі хлопець з ранніх років знав, що присвятить своє життя армії, що, власне, і зробив, коли подорослішав. Кріс служив снайпером під час війни в Іраку і навіть став рекордсменом за кількістю вбитих ворогів. За легку вдачу до перемоги його колеги назвали його "Легендою", а вороги присвоїли прізвисько "Диявол". Однак не всі рішення, які приймав снайпер, завжди давалися йому легко. Наприклад, якось Крісові було складно переконати себе вбити молоду жінку та хлопчика, які намагалися підірвати американський патруль.

Серед мемуарів присутні також спогади його дружини Таї. Жінка розповідає про те, як прихильність від товаришів до Кріса зростала і про те, як погіршувалися їхні сімейні відносини.

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"Французька сюїта" (французькою – Suite Française) (2014)

Жанр: військовий, драма, мелодрама

Режисер: Сауль Дібб

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: У розпалі Друга світова війна. Події відбуваються у Франції у 1940 році. Німці окупували території і намагаються встановлювати свої правила. Німецький лейтенант Бруно фон Волькен оселяється у будинку мадам Ангельер. Жінка живе разом з невісткою Люсіль та внуком, поки її син перебуває в полоні німців. Господиня дому всіма способами намагається показати, що ворогу у своєму домі вона не рада, а от Люсіль спокійно реагує на присутність німця поряд з ними. Ба більше, вона знаходить все більше тем для спілкування з лейтенантом і в якийсь момент вони розуміють, що між ними спалахнуло кохання. Поки свекруха виконує поручення сина і не зводить очей з Люсіль, їй все-таки вдається її обдурити свекруху і втекти разом зі своїм коханим.

Французька сюїта: трейлер дивитися онлайн

"Лють" (Fury) (2014)

Жанр: драма, військовий, бойовик

Режисер: Девід Еєр

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет: На вулиці 1945 рік. Війна добігає кінця. Третій рейх на чолі з Адольфом Гітлером помалу руйнується, проте німецькі солдати не покидають надії і відчайдушно б'ються. Загартований сержант на прізвисько Wardaddy ("Бойовий татусь") командує танком M4A3E8 Sherman, а також екіпажем, що складається з п'яти осіб. До його команди надсилають Нормана Еллісона. Разом вони вступають у сутичку з ворогом, героїчно намагаючись завдати потужного удару в самісіньке серце Німеччини.

Лють: трейлер дивитися онлайн