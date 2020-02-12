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Визначено найкраще фото дикої природи у 2019 році: вражаючі знімки

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Найкраще фото дикої природи у 2019 році / petapixel.com

Британець Сем Роулі отримав звання кращого фотографа за версією глядачів за знімок "Сварка на станції".

Переможець Лондонського музею природознавства LUMIX People's Choice Award сфотографував бійку мишей за кинуту крихту в метро, повідомляє PetaPixel.

До речі: 15 найкращих фото дикої природи, які варто побачити

Фотограф щовечора проводив кілька годин на різних станціях метро. Все для того, щоб дочекатися гарного кадру

Сподіваюся, знімок показує, що несподівану драму можна виявити в повсякденних частинах міського середовища,
– сказав Сем Роулі.

Загалом організатори конкурсу відібрали 25 кращих знімків з 48 тисяч заявок зі 100 країн.

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Ще один знімок з конкурсу/ Фото Aaron Gekoski

фото дикої природи конкурс 2019
Фотографи вражають своєю роботою/ Фото Martin Buzora

фото дика природа конкурс 2019
Організатори опублікували декілька найкращих фото з конкурсу/ Фото Michel Zoghzoghi

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Ще один знімок на звання "найкращого" від Francis De Andres
 

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: LifeStyle Велика Британія Мистецтво Новини культури
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