Визначено найкраще фото дикої природи у 2019 році: вражаючі знімки

Британець Сем Роулі отримав звання кращого фотографа за версією глядачів за знімок "Сварка на станції".

Переможець Лондонського музею природознавства LUMIX People's Choice Award сфотографував бійку мишей за кинуту крихту в метро, повідомляє PetaPixel.

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Фотограф щовечора проводив кілька годин на різних станціях метро. Все для того, щоб дочекатися гарного кадру

Сподіваюся, знімок показує, що несподівану драму можна виявити в повсякденних частинах міського середовища,

– сказав Сем Роулі.

Загалом організатори конкурсу відібрали 25 кращих знімків з 48 тисяч заявок зі 100 країн.



Ще один знімок з конкурсу/ Фото Aaron Gekoski



Фотографи вражають своєю роботою/ Фото Martin Buzora



Організатори опублікували декілька найкращих фото з конкурсу/ Фото Michel Zoghzoghi