Красуня-дружина Дмитра Комарова розкрила подробиці про їхні стосунки

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, який одружився з ведучою та "Міс Україна 2016" Олександрою Кучеренко, вже зіграв весілля та побував на медовому місяці з коханою. Шанувальники вражені тим, скільки часу Дмитро приховував подробиці свого роману, та зацікавлені, як проходить сімейне життя новоспеченого подружжя.

На своїй сторінці в Instagram Олександра опублікувала ніжне фото, яке зробила в Одесі. На знімку молода дружина Дмитра позує у білій міді-сукні з квітковим принтом з колекції українського бренду The Coat.

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Завершують образ Кучеренко білі балетки, маленька рожева сумка та сонцезахисні окуляри. У підписі модель зізналася про те, що більшість своїх історій Комаров найперше розповідає їй.

Я часто першою дізнаюся всі новини екстремальних подорожей Дмитра Комарова. Знаю на пам'ять більшість неймовірних історій і можу майже дослівно їх переказати. Але готова слухати Діму знову і знову,

– зазначила Саша.

Що відомо про стосунки Дмитра Комарова?У переддень дня народження Дмитро Комаров несподівано заявив, що одружився. Його обраницею стала ведуча, модель та володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. З дівчиною Дмитро Комаров виходив на паркет "Танці з зірками", однак навіть й натяку не давав, що має з нею романтичні стосунки.



Такої ж таємності закохані дотримувались і під час планування весілля. Олександра Кучеренко замовляла сукню в Дніпрі, а Дмитро Комаров придбав костюм у столичному бутику. Пара таємно одружилась у Єрусалимі в травні 2019 року, під час Євробачення. Тому візит зірок до Ізраїля не привернув увагу вітчизняних ЗМІ. Одразу після церемонії Дмитро та Олександра вирушили у медовий місяць на Мальдіви, де провели райський відпочинок.