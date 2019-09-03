Красуня у стилі Андре Тана: що дизайнер радить одягати восени

Знаменитий український дизайнер Андре Тан у колекції осінь-зима врахував не тільки тренди, але й ритм життя сучасної жінки. Відтак у коментарі LifeStyle 24 він зізнався, що саме варто придбати красуням цього сезону.

За словами Андре Тана, основним елементом сезону залишається сукня. У новій колекції дизайнер пропонує вбрання формату 24/7: це може бути сукня з екошкіри, у якій доречно з’явитись і в офісі, і на вечірці, чи сукня "першої леді" з підкресленою талією та довжиною міді.

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Особливу увагу знаменитий українець приділив і верхньому одягу. Одним з головних хітів Андре Тан сміливо може назвати бушлат із натуральної вовни. Дизайнер запозичив крій зі своєї чоловічої колекції, адаптувавши його під жіночу фігуру. Ще один must have, за словами Андре Тана, – екодублянки чи сіре пальто. Якщо ж модниці обирають речі over-size, то модельєр радить поєднувати їх з приталеними штанами чи легінсами.

"Колекція цього сезону – це кардинально новий етап у розвитку бренду, цією колекцією я хотів продемонструвати життя сучасної жінки від А до Я. Це жінка, яка живе у ритмі 24/7, встигаючи приміряти на себе різні ролі та водночас досягати успіху у кожній з них. Вдома, на роботі, на зустрічі з друзями й, звичайно, на побаченні вона повинна бути на висоті. Вона модна й впевнена у собі, але при цьому надзвичайно жіночна", – прокоментував Андре Тан.



Що буде стильним восени / Фото з нової колекції Андре Тана

У новій колекції дизайнера переважають основні принти – класичний та суворий тартан та леопард. Якщо ж перший – звичний для більшості красунь, то тваринний принт наважуються приміряти одиниці. Андре Тан додає леопардовий принт досить дозовано, пропонучи поєднувати його з речами чорного кольору, як це майстерно роблять знамениті красуні з Італії чи Франції.

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