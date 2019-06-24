Красуня зі східною зовнішністю Жасмін Тукс засвітила сексуальну фігуру: звабливі фото

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Жасмін Тукс
Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes

28-річна модель і представниця одного з найпопулярніших білизняних брендів Жасмін Тукс похизувалася знімками з відпочинку. Водночас на ефектних фото з Бразилії вона засвітила свою струнку фігуру.

Нові знімки Жасмін Тукс опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Знаменита американська модель відпочиває в сонячній і колоритній Бразилії.

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На світлинах смуглява «ангел» Victoria’s Secret позувала у світлому двоколірному купальнику, який відмінно контрастував і личив до її кольору шкіри. Жасмін Тукс точно знає, як підкреслити свої переваги. Напівлежачи на білому дивані моделі вдалося продемонструвати і пружний прес, і стрункі довгі ноги. Попри те, що знімки були зроблені на терасі, про літній відпочинок нагадував незмінний аксесуар – сонцезахисні окуляри. До слова, Жасмін обирає "котячу" форму.

 


Фото: Instagram / @jastookes

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret
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