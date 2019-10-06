Кравець із "Кварталу 95" зізналась, чи Зеленський перевіряє жарти про себе

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Все перевіряє, вичитує тексти, – Кравець про Зеленського і "Квартал"
Все перевіряє, вичитує тексти, – Кравець про Зеленського і "Квартал" / kvartal95.com

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець напівжартома зізналася, що Володимир Зеленський вичитує всі жарти, які сценаристи пишуть про нього та першу леді.

Після такого, як Зеленський став президентом, його стосунки із колишніми колегами мало змінилися, про це Кравець сказала в інтерв'ю програмі "Світське життя".

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Так, на запитання про те, чи не заважає дружба з родиною президента пародіювати Олену Зеленську, актриса відповіла, що це дуже цікаво.

По-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує тексти. По-друге, ну ми ж думаємо, що говоримо. Це дуже цікаво. Мені здається, такого не було ніколи. Цікаво, коли тобі по роботі треба пародіювати свою ж подругу,
– сказала вона.

Кравець також зазначила, що глава держави не видалився із жодної групи "Кварталу 95" у соцмережах. За її словами, він навіть іноді там пише.

"На День Незалежності я його набрала, щоб сказати, що дуже класна промова… А він каже: "Будь ласка, телефонуйте мені. Я хочу залишатися на землі, і я ж через п’ять років планую повернутися", – додала Кравець.

Вона також зазначила, що досі не перейменувала президента у своєму телефоні – там він досі "Вовка".

Зазначимо, президента у "Кварталі 96" пародіює колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий. 

Дивіться їхній спільний виступ на форумі YES

 

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Теги: Новини LifeStyle Квартал 95 Президент України Володимир Зеленський LifeStyle
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