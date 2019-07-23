"Країна багряних хмар": про що книга та чому Google їй присвятив дудл

"Країна багряних хмар" – перша опублікована повість радянських письменників-фантастів братів Стругацьких. "Країна багряних хмар" вийшла у світ у 1959-му році, з нагоди 60-ліття книги Google присвятив цьому святковий дудл.

Колонізація сусідніх планет описується у книжках багатьох письменників-фантастів. "Країна багряних хмар" – не лише фантастична книга про приборкування людьми космічних просторів, а й попередження майбутнім поколінням.

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Про що йдеться у книзі "Країна багряних хмар" братів Стругацьких?

"Країна багряних хмар" розповідає про події "майбутнього", які для нас вже давно у минулому – дев'яності. На той час люди досягли майже усіх планет Сонячної системи, проте Венера ніколи повертала додому живими жодного з астронавтів.

Вчені помітили на планеті Венера Уранову Голконду, багату на радіоактивні елементи. Радіоактивні елементи дуже "потрібні" людству, через що збирається група астронавтів для виконання нової місії. Найголовніше їх завдання – дослідити Уранову Голконду і звести поблизу неї ракетодром.

Головний герой повісті – самітник Олексій Биков, звичайний фахівець з ядерних транспортних двигунів.



"Країна багряних хмар" – перше видання 1959-го року, видавництво "Дегтиз"

Венера – планета багряних хмар

Повість писалася у 1952-1977-х роках, тоді ще нічого не було відомо про умови на планеті Венера. Більшість вчених тих часів вважали, що умови на поверхні Венери повинні бути досить близькі до земних – там спекотніше, проте однозначно є вода, біосфера і можливо навіть життя.

Саме тому фантасти тих часів часто описували Венеру у своїх оповіданнях.



Ілюстрація з книги "Країна багряних хмар" братів Стругацьких, 1959 рік

Цензурування книги в СРСР

Деякі моменти тексту були піддані радянській цензурі. Наприклад, були змінені національності, а також імена та прізвища всіх головних героїв, що збігалися з іменами політичних діячів СРСР. Головний герой Биков початково був капітаном бронетанкових військ, проте цензори не дозволили, щоб космонавти були військовиками. Початковий варіант роману було відтворено за чернетками у 1998 році.