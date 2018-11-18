Країна чудес: Зої Кравіц знялася у святковому ролику Tiffany & Co

150 Читать новость на русском
Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018)
Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018) / Скріншот з відео

Відомий бренд прикрас Tiffany & Co. презентував нову рекламну кампанію у стилі казки Льюїса Керролла "Аліса в країні чудес". до зимових свят. Ролик називається "Believe in Dreams" ( "Вір в свої мрії") .

Головною героїнею передріздвяного відео стала актриса Зої Кравіц. Спочатку вона грає співробітника магазина Tiffany, який несподівано потрапляє в уявний казковий світ.

Читайте також: Tiffany & Co прикрасили Нью-Йорк бірюзовим кольором: чарівні фото з соцмереж

Режисером кампанії виступив Марк Романек. Бренд випустив відео до зимових свят, адже напередодні люди починають мріяти і вірити у чудо, тому у ролику грає пісня гурту Aerosmith – "Dream On".

зої кравіц
Зої Кравіц / Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018)

У кадрі з'являються китайська модель Сяо Вень Цзюй, співачка Карен Елсон, Мей Маск і Наомі Кемпбелл, яка зіграла Капелюшника. Навколо героїв – прикраси з колекцій Tiffany's Paper Flowers, Hardwear, Tiffany T, Return to Tiffany і Tiffany Keys. 

Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018): дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Кіно Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 2821
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
2230
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
372
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 2355
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
15 листопада 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2645
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1788
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук