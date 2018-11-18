Країна чудес: Зої Кравіц знялася у святковому ролику Tiffany & Co

Відомий бренд прикрас Tiffany & Co. презентував нову рекламну кампанію у стилі казки Льюїса Керролла "Аліса в країні чудес". до зимових свят. Ролик називається "Believe in Dreams" ( "Вір в свої мрії") .

Головною героїнею передріздвяного відео стала актриса Зої Кравіц. Спочатку вона грає співробітника магазина Tiffany, який несподівано потрапляє в уявний казковий світ.

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Режисером кампанії виступив Марк Романек. Бренд випустив відео до зимових свят, адже напередодні люди починають мріяти і вірити у чудо, тому у ролику грає пісня гурту Aerosmith – "Dream On".



Зої Кравіц / Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018)

У кадрі з'являються китайська модель Сяо Вень Цзюй, співачка Карен Елсон, Мей Маск і Наомі Кемпбелл, яка зіграла Капелюшника. Навколо героїв – прикраси з колекцій Tiffany's Paper Flowers, Hardwear, Tiffany T, Return to Tiffany і Tiffany Keys.

Tiffany & Co. — Believe In Dreams: A Tiffany Holiday (2018): дивіться відео