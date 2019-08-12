Кричущі кольори, декольте та міні: топ яскравих образів на Teen Choice Awards 2019

124 Читать новость на русском
Тейлор Свіфт на Teen Choice Awards 2019
Тейлор Свіфт на Teen Choice Awards 2019 / www.gettyimages.com

У понеділок, 12 серпня, голлівудські зірки зібралися на вручення премій Teen Choice Awards 2019 у Каліфорнії, де вони отримали традиційні нагороди у вигляді дошки для серфінгу.

Так, нагороду десятиліття отримали брати Джонас, співачка Тейлор Свіфт стала Icon Award, Вілла Сміта нагородили за роль в "Алладіні", Джареда Падалекі – за гру Сема Вінчестера, а Ніну Добрев – за серіал "Сім'я". Додамо, що не всі зірки, які отримали нагороди, були присутні на заході.

Читайте також: 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зворушила мережу знімками з дочкою Стормі

Для виходу знаменитості підготували яскраві вбрання і не менш сміливі аксесуари, зачіски та макіяж. На доріжці Teen Choice Awards 2019 зірки продемонстрували сексуальні та ефектні образи: дехто зробив акцент на глибоке декольте, інші – на довжину міні. Також можна побачити гостей у насичено рожевих та зелених кольорах.

Найяскравіші образи на Teen Choice Awards 2019

Teen Choice Awards 2019
Тейлор Свіфт на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
Джессіка Альба на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
​Акторка Лаура Марано на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
​Раян Дестіні на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
Сара Хайленд на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
Хлоя і Хейлі Бейлі на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
​Меді Зіглер на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
​Люсі Хейл на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
Брітані Сноу на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
Мегалін Ечіканвоке на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

Teen Choice Awards 2019
​Емілі Осмент на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images

blog_ava
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні
19704
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
сьогодні 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 4654
Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
сьогодні 14:00 Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
Юлія Турелик 2541
"Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
сьогодні 13:18 "Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
Юлія Ліпенцева 932
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
сьогодні 12:02 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 1472
Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
сьогодні 11:21 Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
Богданна Рибак 515
Новини
Більше новин
Залиште відгук