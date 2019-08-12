Кричущі кольори, декольте та міні: топ яскравих образів на Teen Choice Awards 2019
У понеділок, 12 серпня, голлівудські зірки зібралися на вручення премій Teen Choice Awards 2019 у Каліфорнії, де вони отримали традиційні нагороди у вигляді дошки для серфінгу.
Так, нагороду десятиліття отримали брати Джонас, співачка Тейлор Свіфт стала Icon Award, Вілла Сміта нагородили за роль в "Алладіні", Джареда Падалекі – за гру Сема Вінчестера, а Ніну Добрев – за серіал "Сім'я". Додамо, що не всі зірки, які отримали нагороди, були присутні на заході.
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Для виходу знаменитості підготували яскраві вбрання і не менш сміливі аксесуари, зачіски та макіяж. На доріжці Teen Choice Awards 2019 зірки продемонстрували сексуальні та ефектні образи: дехто зробив акцент на глибоке декольте, інші – на довжину міні. Також можна побачити гостей у насичено рожевих та зелених кольорах.
Найяскравіші образи на Teen Choice Awards 2019
Тейлор Свіфт на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Джессіка Альба на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Акторка Лаура Марано на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Раян Дестіні на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Сара Хайленд на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Хлоя і Хейлі Бейлі на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Меді Зіглер на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Люсі Хейл на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Брітані Сноу на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Мегалін Ечіканвоке на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images
Емілі Осмент на Teen Choice Awards 2019 / Getty Images