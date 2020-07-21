Американська модель та володарка тутулу "Міс Всесвіт 2012" показала, як провела вікенд з племінником. Олівія Калпо насолоджувалася відпочинком у крихітному бікіні й навіть присутність малюка не завадила їй оголити пишні груди.

На особистій сторінці в інстаграмі 28-річна модель Олівія Калпо часто ділиться пікантними кадрами, а в розпал літнього сезону фото в купальнику на березі океану чи поблизу басейну ледь не щодня поповнюють її профіль. Останній вікенд зірка провела в компанії сестри Аврори та її маленького сина Ремі. Разом вони засмагали та купалися, а для відпочинку знаменитість підібрала, здається, найвідвертіший купальник у своєму гардеробі.

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Олівія Калпо постала в крихітному бікіні чорному бікіні на зав'язках, яке ледь прикривало найінтимніші частини її стрункого тіла. Пишний бюст спокусливо підкреслив трендовий бюстгальтер цього сезону. Для фото з племінником вона накинула прозору сукню, проте екстримально відверте декольте лише акцентувало на її грудях.

Модель навіть на відпочинку не відмовилася від макіяжу, а волосся залишила розпущеним, зібравши кілька пасм у легкий пучок. Для найпікантнішого фото вона взяла також свого песика Олівера. Тому милий та водночас сексуальний кадру підірвав мережу.



Олівія Калпо у бікіні з племінником на руках / Фото Instagram / @oliviaculpo



Олівія Калпо у бікіні / Фото Instagram / @oliviaculpo