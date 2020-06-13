13 червня голлівудський актор Кріс Еванс святкує 39-ий день народження. Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі Стіва Роджерса у фільмах Marvel. Однак не тільки супергеройські стрічки з Крісом Евансом варті уваги кіноманів.

З нагоди особливої дати журналісти LifeSTyle 24 підібрали 5 фільмів, які варто переглянути. Від драматичних стрічок до комедій та детективів – Кріс Еванс зможе здивувати вас неперевершеними і переконливими перевтіленнями.

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"Ножі наголо"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Жанр – детектив, драма, комедія

Актори: Кріс Еванс, Ана де Армас, Лакіт Стенфілд, Кетрін Ленгфорд, Деніел Крейг, Майкл Шеннон, Джеймі Лі Кертіс

У цьому детективі Кріс Еванс отримав одну з головних ролей. Актор зіграв нащадка знаменитого письменника Гарлана Тромбі, якого знаходять мертвим після святкування 85-річчя. За розслідування беруться найкращі поліцейські, зокрема, приватний детектив Бенуа Блан. Під підозрою опиняються всі родичі загиблого, кожен з яких мав свій мотив для вбивства.

Дивіться трейлер до фільму "Ножі наголо": відео

"Обдарована"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Жанр – драма, комедія

Актори: Кріс Еванс, Маккенна Грейс, Ліндсі Дункан, Дженні Слейт, Октавія Спенсер

Зворушлива драма "Обдарована" покаже Кріса Еванса зовсім в не типовому амплуа. За сюжетом, його герой Френк Адлер після смерті рідної сестри отримує опіку над її єдиною донькою Мері. Дівчинка відрізняється від своїх однолітків інтелектом: вона може з легкістю вирішити найскладніші математичні завдання, чим шокує вчителів.

Дізнавшись про здібності дитини, до Френка приїжджає його мати, яка хоче забрати Мері та зробити все, щоб у неї були наукові перспективи та успіх. Однак на заваді цьому стоїть головний герой, який готовий боротись за звичайні дитячі будні своєї племінниці.

Дивіться трейлер до фільму "Обдарована": відео

"Крізь сніг"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 7,1

Жанр – бойовик, драма, фантастика

Актори: Кріс Еванс, Сон Кан Хо, Тільда Свінтон, Джеймі Белл, Октавія Спенсер, Евен Бремнер, Елісон Пілл

Кріса Еванса можна побачити у ролі захисника у видовищному бойовику "Крізь сніг". За сюжетом кінострічки, у недалекому майбутньому після невдалого наукового експерименту вижити вдалось невеличкій групі людей. Їх всіх перевозять у безкінечно довгому потязі, що їде завдяки вічному двигуну. Та навіть у такому закритому просторі встановлюється класовий поділ. Еліта їде в комфортабельному першому вагоні, тоді як бідняки ледь виживають в останніх. Порушити звичні порядки можна тільки завдяки бунту. І це зробити здатен тільки найхоробріший з них – Кертіс Евверет, який і очолює повстання.

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"Серце вщент"

Рік виходу – 2013

Рейтинг IMDb – 6,0

Жанр – романтична комедія

Актори: Кріс Еванс, Мішель Монаган, Йоан Ґріффіт, Обрі Пласа, Люк Вілсон, Мартін Стар

Головний герой отримує пропозицію написати сценарій романтичної комедії, яку згодом знімуть у Голлівуді. Однак є одна проблема – він ніколи не закохувався, а стосунки з жінками зводились тільки до інтиму. Проте на одній вечірці чоловік зустрічає красуню, яка змушує його знов повірити у щастя. Та і тут не все легко: дівчина заручена і не хоче покидати свого нареченого. Тому головному герою потрібно буде стати справжнім романтиком, аби переконати кохану у правдивості почуттів.

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"Невдахи"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 6,3

Жанр – бойовик, трилер

Актори: Джеффрі Дін Морган, Зої Салдана, Кріс Еванс, Ідріс Ельба, Коламбус Шорт, Оскар Хаенада

Та якщо у вас є настрій до бойовика, який має не тільки екшн, але й гумор, тоді варто обрати фільм "Невдахи" або ж "Лузери". П'ятеро найкращих військових можуть виконати навіть, здавалось би, неможливі завдання. Однак вони нашкодили впливовій людині, тому стали ціллю для знищення. Та як вбити найкращих найманців? Головних героїв відправляють на чергову спецоперацію, яка може стати для них останньою.

Дивіться трейлер до фільму "Невдахи": відео