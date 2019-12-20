Кріс Дженнер спантеличила доньку своєю восковою копією: реакція Кім Кардашян

Днями зірка родинного телешоу запросила Кім Кардашян, модель Кріссі Тейген з чоловіком Джоном Леджендом на святкову вечерю у своєму домі. Вона залюбки продемонструвала гостям новорічний декор і ще один новий елемент будинку. Жінка замовила свою воскову копію і представила її дочці. Реакція Кім була приголомшливою.

Матуся зіркового сімейства не вперше вражає шанувальників своїми оригінальними витівками та неординарними рішеннями. Так, вона зробила собі різдвяний подарунок і без жодних попереджень показала своїм близьким. Вони були спантеличені таким сюрпризом.

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Голлівудський музей воскових фігур створив точну копію Кріс Дженнер. Двійника, одягненого в чорний костюм з паєтками, господиня будинку посадила за святковий стіл, шокувавши своїх гостей.

Ви й гадки не маєте, наскільки реалістично це виглядає! На ній її улюблений костюм Dolce & Gabbana. Все відображено правдиво до найдрібніших деталей,

– поділилася враженнями від побаченого зірка.