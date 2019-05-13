Кріс Дженнер у День матері привітала всіх своїх дочок, окрім Кендалл: реакція і відповідь моделі

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Кріс Дженнер з доньками
Кріс Дженнер з доньками / Instagram / @krisjenner

Зіркова мама знаменитих сестер Кардашян-Дженнер, 63-річна Кріс Дженнер, привітала своїх доньок зворушливим фотоколажем та великим дописом у День матері. Проте знаменита мама забула згадати про 23-річну Кендалл. Модель у свою чергу не розгубилася і миттєво відреагувала на звернення матері.

Напередодні, у другу неділю травня, майже весь світ відзначав традиційне свято – День матері. Чимало зірок привітали своїх матерів, дякуючи за життя, а ті в свою чергу вітали своїх дітей, завдяки яким стали матерями. Однак серед зворушливих привітань прихильники сімейства Кардашян-Дженнер помітили дивний збіг обставин та неоднозначні дописи на сторінках Кріс Дженнер та її доньки Кендалл в Instagram.

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63-річна Кріс Дженнер зробила фотоколаж, на якому розмістила фото своєї мами, Мері Чжо Кемпбелл, а також дочок Хлої, Кім та Кортні Кардашян і Кайлі Дженнер, відзначивши їх у своєму дописі.

Моїм прекрасним дочкам, які є мамами. Я так пишаюся вами, дівчатками і матерями, якими ви стали… Мої онуки благословенні, тому що Бог вибрав Вас бути їхніми матерями. Я люблю вас Кортні, Кім, Хлої та Кайлі. Ви – моє серце,
– завершила привітання Кріс Дженнер.

Кріс Дженнер привітала дочок з Днем матері
Допис Кріс Дженнер у Instagram / Скріншот

На що Кендалл Дженнер одразу ж відповіла: "Я також люблю тебе, мамо". Чимало шанувальників побачили у дописі неоднозначність ситуації та сарказм у відповіді моделі, однак інші запевняли, що Кріс відзначила лише тих доньок, які пізнали щастя материнства.

Проте варто додати, що у День матері Кендалл Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото бабусі, матері своєї мами, прокоментувавши "Щасливого Дня матері", а в Insta-stories додала ще один неоднозначний допис.

Кендалл Дженнер привітала бабусю з днем матері
Допис Кендалл Дженнер в Instagram / Скріншот

Кендалл Дженнер День матері
Скріншот з Insta-stories Кендалл Дженнер у День матері 
 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові діти Кендалл Дженнер Хлої Кардашян Кім Кардашян Кортні Кардашян Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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