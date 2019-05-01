Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер влаштували вечірку перед весіллям: фото

Голлівудський актор Кріс Пратт, найбільш відомий за участю у серії фільмів "Месники", невдовзі піде до вівтаря з донькою Арнольда Шварценеггера Кетрін. Перед весільною церемонією закохані влаштували гучну вечірку, на яку запросили найближчих родичів та друзів.

Як повідомляє People, Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер вирішили дотриматись американських традицій та влаштували bridal shower – святкову вечірку, яку наречені проводять перед церемонією весілля. Свято зіркова пара організувала у маєтку матері Кетрін Марії Шрайвер, що в Лос-Анджелесі. Вечірка була закрита для ЗМІ, однак папараці все ж зуміли зробити кілька фото.

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Кетрін світилася від щастя, коли з'явився Кріс. Він хотів, щоб вся увага була прикута тільки до неї. Гостям влаштували веселі ігри і квіткову інсталяцію, а хор виконав кілька пісень. Наречені чудово проводили час, святкуючи з друзями і сім'єю,

– розповів інсайдер видання.

Згідно із фото, вечірку влаштували у біло-зелених тонах. Мабуть, і саме весілля буде в такій же кольоровій гамі. До гостей щаслива Кетрін Шварценеггер вийшла у стильній білій сукні від Lela Rose, оздобленій бахромою та мереживом. Хвилясте волосся донька голлівудського "Термінатора" прикрасила заколкою. А от Кріс Пратт надав перевагу стильній сорочці та класичним штанам. Через спекотну погоду актор відмовився від піджака.



Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт невдовзі одружаться / People

Раніше Кріс Пратт розповідав журналістам, що хотів би мати весілля взимку. Однак, мабуть, його плани підкорегувала наречена Кетрін Шварценеггер, адже їхня вечірка свідчить про те, що до кінця травня 2019 року пара узаконить свої стосунки.

Що відомо про роман Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер?Зіркова пара вперше засвітилась на прогулянці в Санта-Барбарі ще в червні 2018 року. У ЗМІ ця новина розлетілась дуже стрімко, однак коментувати романтичні стосунки як Кріс, так і Кетрін відмовлялись. Через півроку зірки наважились розповісти світу про свій роман, опублікувавши у мережі спільні фото. А вже за місяць Кетрін Шварценеггер виблискувала із розкішною обручкою від Кріса Пратта.



Для 29-річної Кетрін це весілля буде першим. А от 39-річний Кріс Пратт уже був одружений з акторкою Анною Фаріс, проте у серпні 2017 року знаменитості розлучились. Екс-подружжя виховує сина Джека, якому наразі 6 років. З колишньою дружиною Кріс Пратт зберіг дружні стосунки, а після новини про його заручини Анна Фаріс публічно привітала пару.