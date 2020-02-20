Кріс Пратт назвав звичку, яка дратує його дружину

Голлівудський актор Кріс Пратт, який у червні 2019 року одружився з Кетрін Шварценеггер, не приховує захвату від сімейного життя. Однак у зірки "Вартових галактик" є звичка, яка дуже дратує його дружину.

Про це він розповів у новому випуску The Ellen Show. Кріс Пратт зізнався ведучій, що розкидує по дому використані серветки. Це єдина звичка, з якою не може миритись Кетрін Шварценеггер, однак навіть лють дружини не може актора змусити припинити робити це.

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"Я використовую серветку, і замість того, щоб витрачати час та зусилля на її "утилізацію", я просто залишаю її. Ну, але складаю її. Тому у нас невеликий склад серветок", – розповів з гумором Кріс Пратт.

Окрім цього, актор згадав, як провів медовий місяць з дружиною. Кріс Пратт зізнався, що в цей період має кілька суперечок з Кетрін Шварценеггер через дрібниці, а згодом сильно шкодував, що не дослухався до порад коханої. Чоловік мав сонячний опік, бо не хотів нанести крем на тіло.

"Ми були в тропічному місці, і я пам'ятаю, як Кетрін говорила: "Ти маєш нанести сонцезахисний крем". І я сказав: "Ні, я хочу отримати невелику засмагу". А потім я став, як норвезький бекон. Це сталося так швидко!" – згадав Кріс Пратт.

Що відомо про стосунки Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер

Вперше журналісти запідозрили романтичні стосунки пари у червні 2018 року. Тоді Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт потрапили в об'єктиви папараці під час прогулянки. Однак коментувати чутки закохані не квапились.

Та вже через пів року Кетрін і Кріс наважились оголосити про свій роман. Актор опублікував у мережі спільне фото з донькою Арнольда Шварценеггера, зроблене у його маєтку. А вже за місяць після цього Кріс Пратт заручився з коханою. Весілля пари пройшло на початку червня 2019 року. Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер обмінялись клятвами на приватному ранчо Монтесіто в Каліфорнії. Церемонія була закритою для ЗМІ, а будинок ретельно охороняли десятки найманців. Серед запрошених гостей були друзі та родичі пари, зокрема, колишня дружина Кріса Пратта Анна Фаріс та їхній син Джек.