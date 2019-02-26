Кріштіану Роналду і його наречена відкривають клініку з пересадки волосся в Мадриді

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Кріштіану Роналду і його наречена Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду і його наречена Джорджина Родрігес / Instagram / @cristiano

Зірка футбольного клубу "Ювентус" вирішив зайнятися бізнесом, який пов'язаний не лише зі спортом. 34-річний футболіст Кріштіану Роналду і його наречена Джорджина Родрігес відкривають медичний центр у Мадриді по трансплантації волосся.

Після випуску власних ароматів, ресторанного і готельного бізнесу, колекції одягу та інших проектів Кріштіану Роналду вирішив зайнятися медициною. Як повідомляє The Mirror, португальський футболіст інвестував 1 мільйон фунтів стерлінгів у проект клініки, в якій трансплантуватимуть волосся.

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Протягом наступних трьох-чотирьох років має намір інвестувати ще 25 мільйонів. Медичний центр знаходитиметься в столиці Іспанії, Мадриді, а керівну посаду у ньому займе його наречена Джорджина Родрігес. У клініці працюватимуть 150 фахівців, які за один день зможу провести 18 операцій. Відкриття центру відбудеться 18 березня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

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Теги: Спорт LifeStyle Кріштіану Роналду
Джерело: 24 Канал
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