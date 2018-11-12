Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес відсвяткували перше день народження дочки: фото

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Кріштіану Роналду з дружиною Джорджиною Родрігес та дітьми
Кріштіану Роналду з дружиною Джорджиною Родрігес та дітьми / Instagram/ @cristiano

Щасливе подружжя футболіста зі світовим іменем та його дружини моделі поділилися милим знімком зі святкування дня народження наймолодшої дочки Алани.

Фото зі святкування дня народження доньки 33-річний футболіст Кріштіану Роналду опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

Поруч з Аланою стоять Єва та Матео – близнюки, які народились у зіркового подружжя в червні 2017 року.

Дружина спортсмена Джорджина Родрігес також опублікувала фото дітей на своїй сторінці в Instagram.

12. 11. 17 народилася наша маленька дівчинка. Сьогодні Алана Мартіна святкує свій перший рік. Рік, повний любові та щастя. Ми щасливі, ми благословенні Богом і дуже вдячні йому за те, що ми маємо в житті. Дякую всім за вашу підтримку, любов, яку ви нам показуєте, і вітання, які надсилаєте для Алани,
– прокоментувала Джорджина.

 

Мама Кріштіану, 63-річна Марія Долорес, також привітала свою найменшу онуку з першим днем народження.

 

 

Теги: LifeStyle Кріштіану Роналду Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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