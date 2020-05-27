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Кріссі Тейген позбудеться імплантатів з грудей, які носила 10 років поспіль

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Кріссі Тейген
Кріссі Тейген / Instagram / @ chrissyteigen

Американська реаліті-зірка наважилась на операцію, після якої її груди набудуть звичної форми, як 10 років тому. Жінка не хоче більше мати пишний бюст та за допомогою хірургів прибере зі своїх грудей імплантати.

Лише нещодавно 34-річна зірка "відсвяткувала" 10 річницю з дня операції по збільшенню грудей. Її бюст завжди можна було помітити у розкішних сукнях на червоних доріжках, а її двоє дітей навіть отримували молоко від своєї матусі. Після виходу з карантину жінка наважались на операцію, щоб розпрощатись з пишним декольте, повідомила вона в інстаграмі.

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Я збираюся витягнути їх! Протягом багатьох років вони були прекрасні, але я це переросла. Мені б дуже хотілося застебнути блискавку на сукні свого розміру і комфортно лежати на животі. Не турбуйтеся про мене! Все добре. У мене як і раніше буде груди – простий жир. Безглузда, чарівна сумка з жиром,
– пояснила своє рішення американська модель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

Кріссі Тейген також додала, що перед операцією зробила тест на коронавірус і його результат виявився негативним. Нещодавно жінка також розповідала, що материнство кардинально вплинуло на вигляд її грудей, тому вона переконана, що імплантати потрібно міняти кожні 10 років. До слова, від чоловіка Джона Ледженда у неї є чотирирічна донька Луна і дворічний Майлз.

"Я подумала, що якщо буду позувати, лежачи на спині, то вони повинні бути в тонусі! Але потім з'являються діти, груди наповнюються молоком, а потім здуваються. Я думаю, що слід міняти імплантати кожні 10 років. Але коли у вас є діти, ви думаєте про ризики операції, і зараз я думаю, що не хотіла б померти на операційному столі", – розповідала Кріссі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика
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