Крістен Стюарт перетворилася в науковця у фільмі "Під водою": сюжет і трейлер драми

У 2019 році Крістен Стюарт працювала не покладаючи рук. Про це свідчить кількість прем'єр з нею в головних ролях. Однією з таких став фільм "Під водою", який вийде на великий екран вже у січні 2020 року.

Крістен Стюарт, яка стала найкращою актрисою десятиліття, зіграє головну роль у драматичному трилері "Під водою" (Underwater). Науково-фантастичний гостросюжетний фільм вийде в українських кінотеатрах вже 9 січня 2020 року.

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Компанію Крістен Стюарт на знімальному майданчику склав 53-річний французький актор Венсан Кассель. Режисером фільму виступив Вільям Юбенк, сценарій писали Брайан Даффилд та Адам Козад. Зйомки трилера проходили у Новому Орлеані, що в штаті Луїзіана.



Крістен Стюарт і Венсан Кассель у фільмі "Під водою" / IMDb

За сюжетом фільму "Під водою", Нора Прайс (Крістен Стюарт) входить до групи науковців, які досліджують підводний світ. Оскільки її робота в основному проходить на глибинах океану, їй та її колегам доводиться проживати на спеціально облаштованій підводній базі. Інколи вона перебуває там значно більше, ніж кілька днів.

Для того, аби брати участь у таких операціях, потрібна сила волі та відповідна фізична підготовка, що властиво Норі. Так, під час надзвичайної ситуації їй доведеться це довести. В процесі одного з досліджень стається сильний землетрус, епіцентр якого розташований якраз на дні моря. Через високу позначку поштовхів більша частина інфраструктури була зруйнована. Тепер науковцям доведеться всіма способами намагатися прокласти собі шлях з-під води, аби залишитися в живих.

Під водою: трейлер українською дивитися онлайн