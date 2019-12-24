Крістен Стюарт стала мішенню ФБР в українському трейлері байопіка "Проти всіх ворогів"

Офіційно визнана найкраща актриса десятиліття доведе свою майстерність у новому, дещо складному, проєкті. Крістен Стюарт отримала головну роль у біографічному трилері "Проти всіх ворогів". Прем'єра фільму в Україні запланована на лютий 2020 року.

Близько тижня тому стало відомо, що зірка "Сутінок" отримала заслужене звання найкращої актриси десятиліття. У попередньому матеріалі ми перераховували найкращі роботи Крістен Стюарт за цей час. А вже сьогодні ви самі можете переконатися у тому, що її акторські здібності – це талант поєднаний докладеними зусиллями.

Більше тут: Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт стала найкращою актрисою десятиліття

Як відомо, сюжет фільму "Проти всіх ворогів" (Seberg) заснований на реальних подіях. В основу сценарію, над яким працював Бенедикт Ендрюс, покладено біографію відомої французької акторки 60-х років Джин Сіберг.



Джин Сіберг та Крістен Стюарт у ролі Джин Сіберг / Колаж: LifeStyle 24

На піку своєї кар’єри кіноактриса почала виступати за права афроамериканців та корінних народів США. Зі знаменитості у галузі кіно перетворилася на скандальну французьку селебріті. Після її гучних виступів і заяв ФБР завело на неї справу з метою проведення розвідувальної операції. За Джин Сіберг прикріпили агента, який був змушений стежити за нею, а також здійснювати провокаційні операції. В процесі справи молодий шпигун, який повинен був стати тінню Сіберг, несподівано стає одним із головних персонажів історії.

Виконувати роль агента та скласти компанію Крістен Стюарт на знімальному майданчику випало Ентоні Макі, який відомий за фільмом "Месники". Прем'єра фільму "Проти всіх ворогів" в Україні запланована на 13 лютого 2020 року.

Проти всіх ворогів: трейлер українською дивитися онлайн