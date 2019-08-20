Крістен Стюарт та Венсан Кассель знялись у трилері "Під водою": моторошний трейлер

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Крістен Стюарт і Венсан Кассель у трилері "Під водою": трейлер і сюжет
Крістен Стюарт і Венсан Кассель у трилері "Під водою": трейлер і сюжет / ew.com

У Голлівуді презентували перший офіційний тизер захопливого трилера "Під водою" (Underwater). Фільм вже встиг привернути увагу кіноманів у всьому світі, адже, окрім моторошного сюжету, у зйомках взяли участь знамениті голлівудські актори.

У тизері користувачі мережі могли побачити майстерну гру Крістен Стюарт, Венсана Касселя, Ті Джея Міллера, Джессіки Хенвік та інших акторів. За сюжетом, науковці з нафтової підводної лабораторії вирушили у заплановану експедицію. Вчені спустились на глибину 13 кілометрів, однак їхня робота стала справжнім випробуванням та боротьбою за життя. 

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Крістен Стюарт зіграла роль інженера-механіка, яка одна з перших помічає несправність підводного корабля після землетрусу. Проте це не стає головною проблемою вчених: вони вирушають на пошуки допомоги та натикаються на невідоме досі створіння, яке прагне їх знищити. 

"Я ніколи не знімалася у фільмах подібного масштабу, довгому і скажено жорстокому. Подивилася б я, як кожен з нас поводився у подібних ситуаціях. Вони показують кращі і гірші якості людини... Акторам довелося носити дуже важкі костюми. Ми не могли рухатися. А я не люблю бути скутою в рухах, ненавиджу обмежений простір, до того ж я не найкращий плавець. Думаю, ніхто з акторів, за винятком Венсана Касселя, не знав по-справжньому, в що він вплутується", – розповіла Крістен Стюарт журналістам Entertainment Weekly

Екранізувати захопливий сюжет фільму "Під водою" взявся режисер Вільям Юбенк, який підготував для глядачів чимало несподіваних перипетій. Наразі ж мережу підкорює офіційний трейлер, а кіномани очікують на прем'єру моторошної кінострічки, яка запланована на січень 2020 року. 

Дивіться моторошний трейлер до фільму "Під водою": відео 

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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