Крістіна Агілера оголила груди у сексуальній сукні: фото

Поки весь світ готується до новорічно-різдвяних свят, співачка Крістіна Агілера вже задумалась про святкування дня народження. 18 грудня знаменитій американці виповниться 39 років. Та, мабуть, вбрання для вечірки вона вже обрала.

На офіційній інстаграм-сторінці Крістіна Агілера поділилась із прихильниками досить відверти ми знімками. Перед камерою американська поп-діва постала у мінісукні помаранчевого кольору. Сексуальності образу артистки додавало відверте декольте, яке оголювало пишні груди зірки та демонструвало відсутність спідньої білизни на ній.

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"Енергія Стрільця. В мене вже є настрій іменинниці", – написала до фото Крістіна Агілера.

Ймовірно, знімок артистка зробила у своїй гримерці. На фоні видно постер із зображенням Мерилін Монро та помічницю, яка робить сексуальні фото для Крістіни Агілери на смартфон



Крістіна Агілера оголила груди / Instagram / @xtina



Сексуальний образ Крістіни Агілери / Instagram / @xtina

Провокативний образ артистки не здивував її прихильників у мережі. Все тому, що Крістіна Агілера полюбляє ділитись із підписниками блогу гарячими знімками та роликами з концертів. Відтак світлини отримали чимало захоплених відгуків та вподобань.

Водночас у мережі припускають, що гарячі фото співачка зробила у Мексиці. Саме там днями Крістіна Агілера презентувала публіці своє нове шоу та сексуальні сценічні костюми.