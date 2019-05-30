Крістіна Агілера засвітила оголені груди в еротичній фотосесії для журналу: 18+

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Крістіна Агілера
Крістіна Агілера / Instagram / @xtina

38-річна американська поп-діва Крістіна Агілера знялась в відвертій фотосесії для літнього випуску журналу Galore і дала відверте інтерв'ю виданню.

Нові пікантні знімки Агілера опублікувала на своїй сторінці в Instagram. В інтерв'ю для журналу Galore вона розповіла про роботу на телебаченні, повернення на сцену і творчість.

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Як відомо, Крістіна була наставницею шоу "Голос" (The Voice) протягом шести сезонів, але вирішила піти з проекту. За її словами, вона радіє поверненню на музичну сцену.

Я повністю віддала себе телебаченню і тій роботі, яка не зовсім підходила мені. Нарешті відмовляюся від стерильного телевізійного формату і повертаюся до того, що у мене виходить робити найкраще. Я скучила за виступами і щаслива повернутися на сцену,
– поділилася артистка.

Співачка додала, що готує новий проект в Лас-Вегасі, що дозволить бути ближче до дому і проводити час з дітьми. 

У фотозйомці Агілера позує в об'єктиві фотографа Еллен фон Унверт в провокативних образах, оголивши пишні груди з чорними наліпками на сосках.

"Мама готова до гри!", – написала у підписі Крістіна.

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Крістіна Агілера для Galore / Instagram / @xtina

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Новини США Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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