Крістофера Нолана звинуватили в плагіаті: реакція оскароносного режисера

Оскароносний режисер Крістофер Нолан презентував постер і трейлер довгоочікуваної кінострічки "Тенет". Картинка розлетілась всіма західними ЗМІ. Та виявилось, вона ідентична бренду, який функціонує вже кілька років.

Що відомо про плагіат

Фільм "Тенет" мав вийти на великий екран у липні 2020 року. Ймовірно, переносити прем'єру компанія Warner Bros. не має наміру, тому днями опублікували перший трейлер до новинки кіно. Шпигунський бойовик Крістофера Нолана привернув увагу всіх кіноманів, адже він має всі шанси здобути найпрестижніші премії. Тому й плагіат не могли оминути увагою.

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Ще у грудні 2020 року американська компанія велосипедних запчастин Tenet Components заявила, що має такий же логотип, як на постері фільму. Бренд функціонує з ним з червня 2018 року.

Наш найбільший страх, що наші клієнти можуть подумати, що ми вкрали логотип у Нолана, хоча насправді ми запустили його задовго до оголошення про вихід цього фільму,

– написали представники компанії.

У Tenet Components не приховували, що отримали гнівні коментарі від хейтерів та перші звинувачення у плагіаті, тому бояться, що це вплине на репутацію їхнього бренду.

Відповідь Крістофера Нолана

Оскароносний режисер Крістофер Нолан не замовчував конфлікту. На сторінці Warner Bros. опублікували його звернення з вибаченнями. Режисер переконує, що ідею постера придумав ще 6 років тому, коли тільки велись перемовини про зйомки "Тенета". За словами Крістофера Нолана, перевернуті літери вкінці слова символічно підкреслювали інверсію часу.

"Запевняю, що наш логотип був створений без використання вашого. Я знаю це, тому що розробив наш сам, розвиваючи його упродовж останніх 6 років, зачарований симетрією слова, яке є центральним в моїй історії. Я думав, що зробив щось унікальне, але, очевидно, вас надихав той же творчий імпульс", – зазначив Крістофер Нолан.

Наразі автори "Тенета" змінили логотипи та оприлюднили новий трейлер до кінострічки. Фільм розкаже про шпигунство на новому рівні, з переміщеннями агентів у часі. Головні ролі у бойовику отримали Джон Девід Вашингтон, Роберт Паттінсон, Елізабет Дебікі, Аарон Тейлор-Джонсон та Майкл Кейн. В Україні прем'єра запланована на 16 липня 2020 року.