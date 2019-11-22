Крижана принцеса: Даша Астафаф'єва зачарувала фотосесією серед льодовиків

Сексапільна модель та акторка нещодавно відправилася до казкової Ісландії. У лютий холод дівчина позувала у напівпрозорій сукні на найбільшому льодовикові на острові. Дівчина поділилася вражаючими кадрами на своїй сторінці в інстаграмі та зазначила, що в такі моменти її гріє дещо інше.

Український секс-символ не перестає дивувати своїх шанувальників. Від пристрасних образів спокусниці до надчуттєвих світлин. Даша Астаф'єва приголомшує стійкістю навіть до морозу, коли справа стосується естетики та краси.

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34-річна співачка відвідала Ісландію, аби здійснити давню мрію. Цьогоріч їй вдалося перебороти страх навіть перед холодом. Даша Астаф'єва не втратила нагоди заворожити прихильників новими кадрами. Вона позувала без бюстгальтера у прозорій сукні нюдового кольору, яка вигідно підкреслила пишні форми зірки. Даша накинула на себе блакитний пуховик із квітковим принтом, що гармонійно поєднувався з горизонтом. Ці фото були зроблені для реклами бренду одягу Nebesite.

Всіма правдами і неправдами ми дісталися до льодовика. Три мрійника. Звичайно, Ісландія – те заповітне, яке не можна довго тримати в собі... інакше страхи, сумніви і новорічні корпоративи викрадуть на частинки,

– розповіла зірка.

Судячи зі слів знаменитості, вона сама отримала неабияке задоволення від роботи. І такі критичні ситуації допомагають їй осягнути цінність того, що з нею відбувається.

Багато років страх був сильніший за мене. Але чомусь цього року я зрозуміла, як важливо переборювати і втілювати... Надихатися і ділитися з людьми своєю мрією. Мені не холодно. Тому що саме в таких місцях відчуваю, що я жива, що я сильна. Дуже ціную все, що у мене сьогодні є... Ось, що мене гріє,

– зізналася співачка.

Даша Астаф'єва також розповіла, що на зйомку наважилася випадково. Вона просто побачила в інстаграмі фото з Ісландії. Приголомшена красою льодовиків, модель вирішила не відкладати свої бажання на потім і разом з подругою Танею одразу взяла квитки на літак.