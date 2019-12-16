"Крижане серце 2": касові збори мультфільму перевищили мільярд доларів

Анімаційний фільм від Disney по-справжньому підірвав світовий прокат. Мульту "Крижане серце 2" вдалося стати рекордсменом касових зборів за перший вікенд, а тепер стало відомо, що стрічка перевищила позначку у мільярд доларів.

Одразу нагадаємо, що світова прем'єра мультфільму "Крижане серце 2" відбулася 20 листопада, а українська – 21 листопада. Одразу після вихідних стало відомо, що анімаційний фільм зібрав 127 мільйонів доларів. А вже через тиждень після прем'єри йому довелося постати у центрі кількох скандалів.

До речі, "Крижане серце 2" встановило черговий рекорд у прокаті: подробиці

Однак, незважаючи на це, "Крижане серце 2" приєдналося до клубу мільярдерських проєктів від Disney вже через 4 тижні. Додамо, що першій частині знадобилося цілих 15 тижнів, аби зібрати суму в один мільярд доларів.

Найбільшу популярність картина отримала у Китаї, де за місяць зібрала 111 мільйонів доларів, а також в Південній Кореї, де мультфільм заробив понад 85 мільйонів доларів. До речі, після виходу "Крижаного серця 2" в Кореї, в мережі розгорівся скандал за нібито захоплений картиною прокатний час у кінотеатрі.

А до цього феміністки виступали проти вбрання та макіяжу Ельзи. Вони здавалися їм надто зухвалими та дискримінаційними. Пізніше фанати мульта почали обговорювати нетрадиційну орієнтацію головної героїні, оскільки її сестра закохувалася протягом сюжету, а сама Ельза ні.

Крижане серце 2: трейлер українською дивитися онлайн