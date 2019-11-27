"Крижане серце 2" постав у центрі скандалу: чому феміністки виступають проти мультфільму

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Між феміністками та творцями "Крижаного серця 2" розгорівся скандал / IMDb

Тиждень тому мультфільм "Крижане серце 2" вийшов у світовий прокат, однак його дебют на великому екрані розпочався зі скандалів. Феміністки з усього світу об'єдалися, виступаючи проти студії Disney та інших творців мультфільму.

Напередодні мережу підірвала новинка про бійку за участю 100 людей, яка трапилася на англійській прем'єрі "Крижаного серця 2". Одразу ж після цього на сайті видання Tіme з'явилася інформація, що чимало феміністок почали висловлювати невдоволенням сюжетом та самою героїнею – Ельзою.

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За їхніми словами, зовнішній вигляд сміливої білявки встановлює так звані стандарти краси в мультфільмах Disney. Мовляв, макіяж головної героїні був занадто зухвалим, а вона не змивала його навіть уві сні. Також їм не сподобалися підбори Ельзи, в яких вона проходила не найлегші випробування. А ще феміністки були не задоволені тим, що в другій частині "Крижаного серця" білявка постала у непрактичному для подорожей вбранні, тобто в сукні, а не в штанах.

У мережі дійшло навіть до того, що одна з феміністок створила фотоколаж, на якому показала, який вигляд отримала б Ельза, якби змила макіяж. Доросла героїня з обличчям дитини – так описали головну героїню глядачі мультфільму.

Крижане серце скандал
Ельза з "Крижаного серця" з та без макіяжу / Фото з відкритих джерел 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Disney
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