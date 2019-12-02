"Крижане серце 2" встановило черговий рекорд у прокаті: подробиці

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"Крижане серце 2" / IMDb

Мультфільм "Крижане серце 2" продовжує підкорювати серця фанатів анімаційних стрічок, незважаючи на несподівану скандальність стрічки. Так, творіння Disney знову очолило рейтинг найбільш касових картин, зібравши понад 738 мільйонів доларів.

Прем'єра другої частини "Крижаного серця" у світі відбулася 22 листопада 2019 року. Одразу ж після першого вікенду іноземний бокс-офіс повідомив, що мультфільм зібрав рекордну суму грошей, обігнавши чимало анімаційних картин.

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Через 10 днів після прокату мульт "Крижане серце 2" продовжує бити касові рекорди. Так, на сайті видання Deadline повідомляється, що протягом Дня подяки, який днями відзначали у США, картина зібрала 124 мільйони доларів, таким чином перевершивши результат "Голодних ігор 2". Фільм "Голодні ігри: У вогні" вийшов у прокат в листопаді 2013 року і тривав майже місяць. Саме тоді у День подяки картина зібрала суму у 109 мільйонів доларів.

Загальні касові збори "Крижаного серця 2" становлять понад 738 мільйонів доларів. Додамо, що результат нашумілого фільму "Джокер" за 6 тижнів становив 957 мільйонів доларів. Цілком ймовірно, що мультфільм від Disney перевершить драматичний трилер.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Disney
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