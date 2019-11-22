Крижане серце: де дивитись казкову історію в Києві

21 листопада в український прокат вийшла друга частина діснеївського мультфільма "Крижане серце 2", знятого за мотивами відомої казки Ганса Крістіана Андерсена "Снігова Королева". Протягом двох тижнів подивитися анімаційну історію буде можна у всіх кінотеатрах країни, а вже в січні Disney представить своє шоу в Києві й на ковзанах. Розповідаємо деталі майбутніх вистав.

Робота над обома частинами "Крижаного серця" тривала кілька років. Усе тому, що Disney супервідповідально ставиться до всього, що презентує глядачам. Для того, щоб снігова магія була відтворена у стрічці максимально реалістично, аніматорам, що працювали над мультфільмом, довелось взяти курс з метеорології, а щоб створити Свена – кілька днів спостерігати за живим оленем.

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Успіх супроводжує "Крижане серце" від самого старту. Це – найуспішніший повнометражний мультфільм за всі часи існування Disney. У нього: дві премії Оскар, Золотий глобус, п’ять премій Енні, премії BAFTA і Сатурн, кілька нагород від Гільдії кіноакторів США (SAG) тощо.

Лише трейлер до "Крижаного серце 2" за першу добу подивилось понад 116 мільйонів разів в усьому світі. Тому очікується, що і у прокаті цифри будуть вражаючими.

Крижане серце 2: дивитись трейлер мультфільму онлайн

Disney On Ice – унікальне оригінальне шоу компанії Disney, під час якого побачити "Крижане серце" можна на найкращому полотні – льоду. Театралізоване шоу на ковзанах – це вистава, у якій задіяно понад 50 професійних фігуристів. Її постановкою для Disney займається ще один світовий гігант зі створення сімейних і розважальних шоу – компанія Feld Entertainment Inc. Її вистави вже побачили у 75 країнах на шести континентах. А ось до Києва цієї зими Disney приїде вперше.



Шоу Disney On Ice в Україні

Декорації "Крижаного серця" на льоду створював Стів Басс – багаторазовий володар премії Еммі. Тому шоу обіцяє абсолютне занурення у казку. Глядачі в буквальному сенсі відчувають себе невіддільною часткою історії. Разом з героями вони проходять крізь великі снігові гори, та спостерігають видовищні спецефекти і феєрверки прямо посеред льодової арени. Окремої уваги заслуговують і костюми казкових героїв, дивитися на них не менш цікаво, ніж стежити за трюками. Дизайнер шоу Грегорі А. Поплік – автор нарядів для найкращих бродвейських шоу, тому дивувати вміє.



Шоу Disney On Ice в Україні

Принцеси Disney, король Лев, Міккі та Мінні Мауси, рибка Немо та інші персонажі мультфільмів також вийдуть на лід. Як і всі діснеївські казки, шоу Disney On Ice – музична вистава. Під час неї можна буде побачити чимало музичних номерів та почути щонайменше 30 улюблених пісень з мультфільмів Disney.



Шоу Disney On Ice в Україні

Подивитись "Крижане серце 2" (Frozen 2) у кінотеатрах України можна з 21 листопада 2019 року. А у 2020 році у Палаці спорту з 3 по 6 січня історію принцес можна буде побачити і на льоду. Під час європейських гастролей оригінальне шоу Disney On Ice покажуть у Києві, всього на столицю чекає 11 вистав.

Квитки на Disney On Ice: 299-999 гривень.