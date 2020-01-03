"Кролик Джоджо": з'явився український трейлер до сатиричного фільму про Другу світову війну

Про Другу світову війну було знято чимало фільмів з акцентами та поглядами з різних сторін. Однак стрічка "Кролик Джоджо" дещо відрізняється від історичних картин своїм сатиричним стилем. Більше про драмедійний фільм читайте далі.

В основу фільму "Кролик Джоджо" покладена події з книги Крістіни Люненс "Заґратовані небеса". В оригіналі назва звучить так: Caging Skies. За екранізацію взявся Тайка Вайтіті. Новозеландський кінотворець виступив режисером фільму, написав до нього сценарій, а також зіграв одну з ролей.

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В центрі сюжету "Кролика Джоджо" постає самотній німецький хлопчик, якого зіграє Роман Гріффін Девіс. Його світогляд перевернеться з ніг на голову, а життя більше не буде попереднім, коли він дізнається, що його мама, роль якої виконує Скарлетт Йоганссон, переховує на горищі їхнього дому молоду єврейську дівчину. Єврейку довелося зіграти Томасін МакКензі.

Хлопчик Джоджо буде змушений поставити під сумнів сліпу віру в нацизм, а також правоту свого уявного друга Адольфа Гітлера, якого зіграв режисер і сценарист Тайка Вайтіті.

Прем'єра сатиричного фільму в Україні запланована на 23 січня 2020 року.

Кролик Джоджо: трейлер українською дивитися онлайн