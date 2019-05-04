Кросівки Nike у стилі серіалу "Друзі": як виглядає модна новинка

Популярний спортивний бренд Nike приготував чималий сюрприз для своїх прихильників: у продаж невдовзі поступлять кросівки, зроблені у стилі серіалу "Друзі". У мережі вже з'явились перші фото модної новинки.

Як йдеться на офіційному сайті Nike, модель взуття у стилі "Друзів" отримала назву Kyrie 5. Це триб'ют улюбленому серіалу від баскетболіста "Бостон Селтікс" Кайра Ірвінга, який є амбасадором бренду.

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Автор дизайну додав до звичайних кросівок кольорів із логотипу культової кінострічки "Друзі". Жовті, червоні та блакитні барви надали особливого вигляду спортивному взуттю.

За попередніми даними, Kyrie 5 поступить 16 травня. Ймовірно, вартість взуття становитиме 130 доларів.



Нові кросівки Nike у стилі серіалу "Друзі" / Nice Kicks

Як відомо, серіал "Друзі" отримав чималу популярність у 90-их. Однак і досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.

За сюжетом, всі друзі живуть у Нью-Йорку та, як жителів мегаполісу, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.



Серіал "Друзі" / Metro