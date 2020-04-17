"Кровні брати" Iron Maiden записали у Києві пророчу пісню про вірус

Український гурт Blood Brothers – популярний трибют Iron Maiden – створив свою версію легендарного хіта "Вірус".

У 1996 році британські "монстри року" Iron Maiden записали сингл "Вірус", який нині можна вважати пророчим. У пісні йде мова про абстрактний вірус, що вражає розум людей (в першу чергу, так званої "еліти"), які після цього не звертають увагу на інших і провокують соціальну деградацію суспільства. Однак алегорично пісня змальовує і нинішню ситуацію з коронавірусом. Починаючи з першого рядка: "Злий вірус загрожує нам..." – і до фіналу: "Ви бачите початок занепаду людства".

Зіркова відитка: Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!



Плакат до синглу Iron Maiden "Вірус"

Хто такі Iron Maiden? Легендарний британський гурт. Заснований у 1975 році й виступає до нині. Один із найпопулярніших гуртів у стилі хеві-метал та піонер "Нової хвилі британського важкого металу". Iron Maiden продали більше 110 мільйонів альбомів у всьому світі. В Україні Iron Maiden, незважаючи на свою шалену популярність, не виступали жодного разу.

Коли спалахнула епідемія COVID-19, фанати Iron Maiden, звісно, одразу згадали пророчу пісню. А хлопці з Blood Brothers включили її до свого репертуару. Днями вони записали власну версію "Вірусу". Причому зробили це дуже оригінально – дотримуючись правил карантину. Кожен з п’яти членів гурту перебував під час запису у себе вдома – тобто запис відбувався онлайн! Але, незважаючи на це, домашня версія (як назвали її самі виконавці) вийшла дуже яскравою. Переконайтеся самі!

Blood Brothers - "Вірус": слухайте хіт і дивіться домашнє відео

Хто такі Blood Brothers? Український гурт, офіційний триб’ют Iron Maiden. Хлопці вже зіграли більше 700 концертів у 20-ти країнах. Фанати називають їх "найбожевільнійшою версією" Iron Maiden в Європі. Команда Blood Brothers будує декорації, використовує театральні костюми та максимально якісно і точно відтворює шоу свої старших британських "братів". Саме тому Blood Brothers грали на розігріві в ексвокалістів Iron Maiden Блейза Бейлі та Пола Діянно на концерті у Києві.

Дивіться також: "Кровні брати" Iron Maiden зіграли потужний концерт у Києві: фото

Варто зазначити, що гурт Blood Brothers проводив великий тур Європою, коли там спалахнула епідемія. Тому українським музикантам, які вже відіграли концерти у Польщі та Чехії, довелося перервати гастролі у самому розпалі, коли вони перебували у Швейцарії. Але хлопці сподіваються, що людство переможе COVID-19 (на відміну від того, як було в пісні "Вірус"). І Blood Brothers здійснять нове турне. Причому цілком можливо, що тепер у їхньому концертному репертуарі з’явиться ще одна композиція, так гарно відточена на карантині.